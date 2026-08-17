Ajker Patrika
En
নেত্রকোণা

দুর্গাপুরে ৪০০ পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
দুর্গাপুরে ৪০০ পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ৪০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ হক মিয়া নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ৪০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ হক মিয়া (২৮) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার জাঞ্জাইল বাস কাউন্টার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। হক মিয়া দুর্গাপুর থানার মাধবপুর সীমান্তবর্তী মিনকি ফান্দা গ্রামের আব্দুল মোতালেবের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে দুর্গাপুর থানার জাঞ্জাইল চেকপোস্টে যাত্রীবাহী অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি করে পুলিশ। এ সময় অটোরিকশার এক যাত্রীকে সন্দেহ করে পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ওই ব্যক্তি পকেটে থাকা সাদা পলিথিনে মোড়ানো একটি প্যাকেট রাস্তায় ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে ধাওয়া করে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ফেলে যাওয়া ওই প্যাকেট থেকে ৪০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো জব্দ করে পুলিশ।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, মাদকের এই চালান নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। আটক যুবক দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে আমরা ধারণা করছি। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)ইয়াবাআটকপুলিশমাদকনেত্রকোনা সদরজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত