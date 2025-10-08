Ajker Patrika
কলমাকান্দায় মাদকসহ ৭ যুবক আটক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
মাদক-সংশ্লিষ্টতায় আটক ৭ জন। ছবি: সংগৃহীত
মাদক-সংশ্লিষ্টতায় আটক ৭ জন। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় মাদক সেবন ও পরিবহনের অভিযোগে পৃথক অভিযানে সাত যুবককে আটক করেছেন পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা। মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার সীমান্তবর্তী লেংগুড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (ওসি) সজল কুমার সরকার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার লেংগুড়া এলাকার আলমগীর হোসেন (৩০), আব্দুল হান্নান (৩০), রাব্বি খন্দকার (২৮), মো. মিজান (২০), একই উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের বরুয়াকোনা রাজাবাড়ী গ্রামের নুর আলম (১৮), সবুজ মিয়া (২২) ও ইব্রাহিম মিয়া (২২)।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে সীমান্তবর্তী লেংগুড়া বাজার এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজন মাদক সেবনরত অবস্থায় আলমগীর হোসেন, আব্দুল হান্নান, রাব্বি ও মিজানকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেককে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত। রাতে তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়।

এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে কলমাকান্দার লেংগুড়া বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকায় ঢাকাগামী একটি গাড়িতে তল্লাশি চালায়। এ সময় গাড়ি থেকে ২০ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে নুর আলম, সবুজ ও ইব্রাহিমকে আটক করা হয়। পরে ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁদের কলমাকান্দা থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করে বিজিবি। আজ বুধবার সকালে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

এ বিষয়ে কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল কুমার সরকার জানান, সাজাপ্রাপ্ত চারজনকে রাতেই কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আজ সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

