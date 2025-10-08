কলমাকান্দায় মাদকসহ ৭ যুবক আটক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় মাদক সেবন ও পরিবহনের অভিযোগে পৃথক অভিযানে সাত যুবককে আটক করেছেন পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা। মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার সীমান্তবর্তী লেংগুড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (ওসি) সজল কুমার সরকার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার লেংগুড়া এলাকার আলমগীর হোসেন (৩০), আব্দুল হান্নান (৩০), রাব্বি খন্দকার (২৮), মো. মিজান (২০), একই উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের বরুয়াকোনা রাজাবাড়ী গ্রামের নুর আলম (১৮), সবুজ মিয়া (২২) ও ইব্রাহিম মিয়া (২২)।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে সীমান্তবর্তী লেংগুড়া বাজার এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজন মাদক সেবনরত অবস্থায় আলমগীর হোসেন, আব্দুল হান্নান, রাব্বি ও মিজানকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেককে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত। রাতে তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়।
এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে কলমাকান্দার লেংগুড়া বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকায় ঢাকাগামী একটি গাড়িতে তল্লাশি চালায়। এ সময় গাড়ি থেকে ২০ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে নুর আলম, সবুজ ও ইব্রাহিমকে আটক করা হয়। পরে ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁদের কলমাকান্দা থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করে বিজিবি। আজ বুধবার সকালে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।
এ বিষয়ে কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল কুমার সরকার জানান, সাজাপ্রাপ্ত চারজনকে রাতেই কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আজ সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় মাদক সেবন ও পরিবহনের অভিযোগে পৃথক অভিযানে সাত যুবককে আটক করেছেন পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা। মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার সীমান্তবর্তী লেংগুড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (ওসি) সজল কুমার সরকার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার লেংগুড়া এলাকার আলমগীর হোসেন (৩০), আব্দুল হান্নান (৩০), রাব্বি খন্দকার (২৮), মো. মিজান (২০), একই উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের বরুয়াকোনা রাজাবাড়ী গ্রামের নুর আলম (১৮), সবুজ মিয়া (২২) ও ইব্রাহিম মিয়া (২২)।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে সীমান্তবর্তী লেংগুড়া বাজার এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজন মাদক সেবনরত অবস্থায় আলমগীর হোসেন, আব্দুল হান্নান, রাব্বি ও মিজানকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেককে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত। রাতে তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়।
এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে কলমাকান্দার লেংগুড়া বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকায় ঢাকাগামী একটি গাড়িতে তল্লাশি চালায়। এ সময় গাড়ি থেকে ২০ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে নুর আলম, সবুজ ও ইব্রাহিমকে আটক করা হয়। পরে ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁদের কলমাকান্দা থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করে বিজিবি। আজ বুধবার সকালে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।
এ বিষয়ে কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল কুমার সরকার জানান, সাজাপ্রাপ্ত চারজনকে রাতেই কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে আজ সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই মো. ইয়াছির আরাফাত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর বনানী এলাকায় মো. শাহজাহান হত্যা মামলায় এই চারজনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে তাঁদের কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।২৩ মিনিট আগে
জেলা মৎস্য বিভাগ জানায়, এ বছর জেলেদের হালনাগাদ সংখ্যা হিসেবে ৪৩টি পৌরসভা ও ইউনিয়নের ৪৫ হাজার ৬১৫ জন জেলের জন্য খাদ্য সহায়তার বরাদ্দ আসে ১১৪০.৩৭৫ টন চাল। এসব চাল গুদাম থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য ২ লাখ ৮৫ হাজার ৯৩ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। টনপ্রতি পরিবহন ব্যয় ধরা হয় ২৫০ টাকা।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের সাবেক এই মেয়র বলেন, ‘চিটাগাং সুন্দর করবা, উত্তরবঙ্গে ব্রিজ অইব আর সিলেটরে যা খুশি করবা, ইটা আর হতে দেওয়া যায় না। সিলেটের কথা আইলেই অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, সিলেটের কথা আইলেই সরকারের কাছে টেকা নাই। তো হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ কইরা এইসব ব্রিজ, কালভার্ট অন্যান্য অঞ্চলে হয় কীভাবে? চিটাগাং স্বর্গ১ ঘণ্টা আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে লাগা অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোররাতে উপজেলার পোড়াগাঁও ইউনিয়নের বারোমারী মিশন রোডের বটতলা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, এতে তাঁদের আনুমানিক ৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে