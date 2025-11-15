Ajker Patrika

মৃত্যুদণ্ড থেকে ফিরে নির্বাচন করব, স্বপ্নেও ভাবিনি: সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
বক্তব্য দেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। ছবি: আজকের পত্রিকা
বক্তব্য দেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, ‘মৃত্যুদণ্ড থেকে ফিরে আজ মনোনয়ন পাব, এটা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এক বছর আগেও ভাবিনি নির্বাচনের মাঠে ফিরতে পারব। এটি সম্ভব হয়েছে আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের কারণে।’

বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার পর আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রথমবারের মতো নিজ এলাকা নেত্রকোনার মদনে পৌঁছালে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা তাঁকে গণসংবর্ধনা দেন।

সমাবেশে বাবর বলেন, ‘আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ আমার জন্য দোয়া করেছে, রোজা রেখেছে, নামাজ পড়েছে। এটা আমার জীবনের বড় পাওয়া।’

লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, ‘আল্লাহর রহমত আর জনগণের আস্থার কারণেই আজ আমি রাজনীতিতে ফিরে আসতে পেরেছি। পাশাপাশি বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি নূরুল আলম তালুকদার। পৌর বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামান চন্দন সমাবেশ সঞ্চালনা করেন। এ সময় জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মদনজেলার খবরনেত্রকোনা
