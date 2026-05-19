গুরুদাসপুরে পুকুর খনন বন্ধে রাতের আঁধারে ইউএনওর অভিযান

নাটোরের গুরুদাসপুর উপজজেলায় রাতের আঁধারে কৃষিজমিতে অবৈধ পুকুর খনন বন্ধ করতে অভিযান চালাচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ। দিনের বেলায় কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও রাত হলেই বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে পুকুর খননচক্র। এ অবস্থায় রাতের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে মাঠে নামতে হচ্ছে প্রশাসনকে।
সবশেষ গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নের হাঁড়িভাঙ্গা বিলে অভিযান চালান ইউএনও ফাহমিদা আফরোজ। অভিযানের সময় পুকুর খননে ব্যবহৃত দুটি ভেকু (এক্সকাভেটর) ফেলে পালিয়ে যান সংশ্লিষ্টরা। পরে ভেকু দুটির চারটি ব্যাটারি জব্দ করা হয়। এ নিয়ে গত তিন সপ্তাহে পাঁচটি অভিযানে মোট ১০টি ব্যাটারি জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।
ফাহমিদা আফরোজ জানান, সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অভিযান শুরু হয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চলে। রাতের নির্জনতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও দায়িত্ববোধ থেকেই অভিযানে অংশ নেন তিনি।
তিনি বলেন, “একজন পুরুষ কর্মকর্তার মতো আমিও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছি। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ থেকেই রাতের অন্ধকারে মাঠে নেমে অভিযান পরিচালনা করছি।”
অভিযানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসাদুল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী মিলন মিয়া, পিআইও আমিনুর রশীদ, পুলিশ সদস্য ও প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ইউএনও আরও বলেন, “ফসলি জমি ও সরকারি রাস্তা রক্ষায় প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধ পুকুর খননের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে অভিযানের সময় জড়িতদের পাওয়া না যাওয়ায় মামলা করা সম্ভব হচ্ছে না।”
নিহত মোকাররমের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আরেক প্রবাসীর স্ত্রী তাসলিমা আক্তারের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাসলিমা আক্তার হেলেনার বান্ধবী। গত ১৩ মে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে মোকাররম সরাসরি মুগদার মান্ডায় হেলেনার ভাড়া বাসায় ওঠেন। সেখানে হেলেনা তাঁর ১৩ বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে থাকতেন।৫ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলীতে এক অজ্ঞাতনামা নারীর (৫৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম চিলা গ্রামের একটি ধানখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৮ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ও মাইক্রোবাসচালকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে ছয় সাংবাদিকসহ অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনকে গুরুতর অবস্থায় মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১৬ মিনিট আগে
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে পাঁচ দিন ধরে ভেঙে পড়া একটি লোহার সেতু খালে পড়ে আছে। এখন পর্যন্ত ভাঙা সেতুটি খাল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি।১৯ মিনিট আগে