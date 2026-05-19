Ajker Patrika
নাটোর

গুরুদাসপুরে পুকুর খনন বন্ধে রাতের আঁধারে ইউএনওর অভিযান

গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
গুরুদাসপুরে পুকুর খনন বন্ধে রাতের আঁধারে ইউএনওর অভিযান
প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে রাতের বেলাও অভিযান চালাচ্ছেন ইউএনও ফাহমিদা আফরোজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের গুরুদাসপুর উপজজেলায় রাতের আঁধারে কৃষিজমিতে অবৈধ পুকুর খনন বন্ধ করতে অভিযান চালাচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ। দিনের বেলায় কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও রাত হলেই বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে পুকুর খননচক্র। এ অবস্থায় রাতের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে মাঠে নামতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

সবশেষ গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নের হাঁড়িভাঙ্গা বিলে অভিযান চালান ইউএনও ফাহমিদা আফরোজ। অভিযানের সময় পুকুর খননে ব্যবহৃত দুটি ভেকু (এক্সকাভেটর) ফেলে পালিয়ে যান সংশ্লিষ্টরা। পরে ভেকু দুটির চারটি ব্যাটারি জব্দ করা হয়। এ নিয়ে গত তিন সপ্তাহে পাঁচটি অভিযানে মোট ১০টি ব্যাটারি জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

ফাহমিদা আফরোজ জানান, সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অভিযান শুরু হয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চলে। রাতের নির্জনতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও দায়িত্ববোধ থেকেই অভিযানে অংশ নেন তিনি।

তিনি বলেন, “একজন পুরুষ কর্মকর্তার মতো আমিও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছি। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ থেকেই রাতের অন্ধকারে মাঠে নেমে অভিযান পরিচালনা করছি।”

অভিযানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসাদুল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী মিলন মিয়া, পিআইও আমিনুর রশীদ, পুলিশ সদস্য ও প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও আরও বলেন, “ফসলি জমি ও সরকারি রাস্তা রক্ষায় প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধ পুকুর খননের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে অভিযানের সময় জড়িতদের পাওয়া না যাওয়ায় মামলা করা সম্ভব হচ্ছে না।”

বিষয়:

নাটোরগুরুদাসপুরঅভিযানজব্দরাজশাহী বিভাগজেলার খবরইউএনও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

রাজধানীতে প্রবাসীকে হত্যা করে ৮ টুকরা, ‘প্রেমিকার’ বান্ধবীর জবানবন্দি

রাজধানীতে প্রবাসীকে হত্যা করে ৮ টুকরা, ‘প্রেমিকার’ বান্ধবীর জবানবন্দি

বরগুনায় অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার

বরগুনায় অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজারে অটোরিকশা-মাইক্রোবাসচালকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ১৬

মৌলভীবাজারে অটোরিকশা-মাইক্রোবাসচালকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ১৬

মুলাদীতে লোহার সেতু ভেঙে খালে, ভোগান্তি

মুলাদীতে লোহার সেতু ভেঙে খালে, ভোগান্তি