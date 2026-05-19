Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে শিশুকে নির্যাতনচেষ্টার অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত দুই শিশু সংশোধনাগারে

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় এক শিশুকে নির্যাতনচেষ্টার অভিযোগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত দুই শিশুকে আদালতের নির্দেশে গাজীপুর শিশু-কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) দৌলতপুর থানায় মামলাটি রুজু করা হয়।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার (১৫ মে) বিকেলে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী শিশু বাড়ির পাশে খেলাধুলা করার সময় একই এলাকার দুই শিশু তাকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে নির্যাতনের চেষ্টা করে। শিশুটির চিৎকারে অভিযুক্ত শিশুরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় শিশুটির অভিভাবকেরা বাড়ির বাইরে ছিলেন। পরে শিশুটির আচরণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করলে জিজ্ঞাসাবাদে সে ঘটনার কথা জানায়। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দৌলতপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবু রায়হান বলেন, ভুক্তভোগী শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। আদালত অভিযুক্ত দুই শিশুকে গাজীপুর শিশু-কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

