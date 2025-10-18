আগামী নির্বাচনকে হালকা করে দেখার সুযোগ নাই: বিএনপি নেতা দুলু

নাটোর প্রতিনিধি
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচন নিয়ে এখনো ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত অব্যাহত আছে। এই নির্বাচনকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই। আমরা আশা করছি, নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশে নির্বাচন হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে নাটোর সদর, পৌর ও নলডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির আয়োজনে আলাইপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, ‘দু-একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া বিএনপি-জামায়াতসহ দেশের সকল রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে সই করেছে। জুলাই সনদকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিস্টরা একটা বিভাজন-বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আমরা আশা করি যে এই বিভেদ-বিভাজন নিরসন হবে।’
সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আফতাব, মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন, সদস্য কাজী শাহ আলম, জেলা, শহিদুল ইসলাম বাচ্চু প্রমুখ।
