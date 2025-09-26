মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষকে কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রামে জোনাইল ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ আবুল আছর মো. শফিউজামান বলেছেন, মব সৃষ্টি করে তাঁকে কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার জোনাইল বাজারে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এই অভিযোগ তোলেন।
লিখিত বক্তব্যে অধ্যক্ষ বলেন, ১৯৯৬ সাল থেকে কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে অধ্যক্ষর দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর উপাধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিমের নেতৃত্বে প্রভাষক মো. আসাদুজ্জামান, মাহামুদ হাসান, আসাদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, মকলেসুর রহমান ও কিছু বহিরাগত সন্ত্রাসী কলেজে মব সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাঁর কক্ষে তালা লাগিয়ে দেন। এ সময় তাঁরা তাঁকে কলেজ ফান্ড থেকে টাকা তুলে দিতে বলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানালেও তখন তাঁরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ করেন শফিউজামান। তিনি জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কলেজ পরিচালনা করার জন্য গভর্নিং বডি গঠন করার লক্ষ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠনের জন্য যে সদস্যদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেটির অনুমোদন না দিয়ে অন্যদের নামে কমিটি অনুমোদিত হয়। তিনি বলেন, হাইকোর্ট ডিভিশনে এই অ্যাডহক কমিটির বিরুদ্ধে একটি রিট করেন তিনি। কমিটির কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। এখন এই মামলা হাইকোর্ট ডিভিশনের আপিল বিভাগে চলমান আছে।
শফিউজামান আরও বলেন, গত বছরের ৭ অক্টোবর এই অ্যাডহক কমিটি উপাধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিমকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাঁকে ছয় মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়। পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির নিয়ম না মেনে আরও দুই মাস ছুটি বাড়ানো হয়।
শফিউজামান অভিযোগ করেন, এই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ফান্ড থেকে টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের নামে শিক্ষক ও কর্মচারীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, উচ্চতর স্কেলে বেতন করে দেওয়ার নামে অর্থ আদায়সহ নানা অনিয়ম করছেন। কেউ প্রতিবাদ করলেই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন হুমকি-ধমকি দেয়। উচ্চতর বেতন স্কেলপ্রত্যাশী একজন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ পাঁচজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নাটোরে আদালতে চাঁদাবাজির মামলা করেছেন। এ ছাড়া নিয়োগ-বাণিজ্য করার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। তিনি এই নিয়োগ স্থগিত চেয়ে মামলা করেছেন।
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। কলেজের গভর্নিং বডি আমাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি নিয়ম অনুযায়ী আমার দায়িত্ব পালন করছি।’
গভর্নিং বডির সভাপতি চান্নু মিয়া বলেন, ‘অধ্যক্ষর অভিযোগ ভুয়া। তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তাই তাকে কলেজ থেকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে।’
