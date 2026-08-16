Ajker Patrika
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নাটোর

গুরুদাসপুরে চোর চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

 গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
গুরুদাসপুরে চোর চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

নাটোরের গুরুদাসপুরে সংঘবদ্ধ চোর চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে কাছিকাটা আত্রাই টোল প্লাজা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের ব্যবহত একটি পিকআপ ভ্যান, একটি সেচ মোটরসহ চুরির সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রানা আহম্মেদ, জসিম উদ্দিন ও মিজান আলী (৩০)। তাঁরা উপজেলার ধারাবারিষা ইউনিয়নের পাটপাড়া, বিন্নবাড়ি ও নাড়িবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। গুরুদাসপুর থানার ওসি মনজুরুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

ওসি বলেন, আটক ব্যক্তিদের শনিবার আদালতের মাধ্যমে নাটোর জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। রোববার আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য (রিমান্ড) আবেদন জানানো হবে।

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