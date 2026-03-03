নাটোরে আ.লীগ-যুবলীগের ৩ নেতা কারাগারে

নাটোরে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের তিন নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আজ মঙ্গলবার ওই তিনজনকে নাটোর অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সল তারেকের আদালতে হাজির করা হয়। শুনানির শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
তাঁরা হলেন জেলা যুবলীগ সভাপতি বাসিরুর রহমান খান এহিয়া চৌধুরী, পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র আরিফুর রহমান মাসুম ও জেলা যুবলীগ সদস্য রানা আহাম্মেদ।
বিষটি নিশ্চিত করে পিপি অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন তালুকদার জানান, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার হন জেলা যুবলীগের সভাপতি এহিয়া চৌধুরী ও ১০ জানুয়ারি রাজশাহী থেকে গ্রেপ্তার হন নাটোর পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র আরিফুর রহমান মাসুম।
এ সময় পুলিশ এহিয়া চৌধুরী ও মাসুমকে ৫ আগস্ট যুবক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে উপস্থাপন করে। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
এ ছাড়া কারাগারে বন্দী নাটোর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যুবলীগ নেতা রানা আহমেদের একটি মামলার জামিন শুনানির শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করায় তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
ময়মনসিংহে মাদক বিক্রির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে মো. সুমন মিয়া (৩৫) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৪ মিনিট আগে
রাজশাহীর খড়খড়ি এলাকার ভালুকপুকুর আল ইহসান হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে যাওয়া দুই কিশোরকে উদ্ধার করেছে র্যাব। তারা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে ব্যাগ নিয়ে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে যায়। তার পর থেকে তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।৭ মিনিট আগে
বদলে যাচ্ছে সিলেট নগরীর রিকাবীবাজার এলাকার কবি নজরুল অডিটরিয়ামের নাম। আজ মঙ্গলবার সিলেট সফরে এসে মিলনায়তন পরিদর্শন শেষে বিষয়টি জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। প্রয়াত এম সাইফুর রহমানের নামেই পুনরায় হচ্ছে এই অডিটরিয়ামের নাম।৩৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জেরিন আক্তার (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার পৌরসদরে ইকোপার্কের পশ্চিম পাশ-সংলগ্ন সরকারি পুনর্বাসনের ঘরের একটি কক্ষ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে