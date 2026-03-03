Ajker Patrika
নাটোর

নাটোরে আ.লীগ-যুবলীগের ৩ নেতা কারাগারে

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরে আ.লীগ-যুবলীগের ৩ নেতা কারাগারে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের তিন নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আজ মঙ্গলবার ওই তিনজনকে নাটোর অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সল তারেকের আদালতে হাজির করা হয়। শুনানির শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

তাঁরা হলেন জেলা যুবলীগ সভাপতি বাসিরুর রহমান খান এহিয়া চৌধুরী, পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র আরিফুর রহমান মাসুম ও জেলা যুবলীগ সদস্য রানা আহাম্মেদ।

বিষটি নিশ্চিত করে পিপি অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন তালুকদার জানান, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার হন জেলা যুবলীগের সভাপতি এহিয়া চৌধুরী ও ১০ জানুয়ারি রাজশাহী থেকে গ্রেপ্তার হন নাটোর পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র আরিফুর রহমান মাসুম।

এ সময় পুলিশ এহিয়া চৌধুরী ও মাসুমকে ৫ আগস্ট যুবক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে উপস্থাপন করে। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ছাড়া কারাগারে বন্দী নাটোর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যুবলীগ নেতা রানা আহমেদের একটি মামলার জামিন শুনানির শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করায় তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বিষয়:

নাটোরপুলিশরাজশাহী বিভাগআদালতকারাগারযুবলীগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
