ঈদের ছুটি বাড়তে পারে

ঈদে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে আসছে ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটি ৫ দিন থেকে বাড়ানোর চিন্তা করছে সরকার।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঈদের ছুটি বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠিয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। আগামী বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
চলতি বছর রমজান মাস ৩০ দিন ধরে ২১ মার্চ ঈদুল ফিতরের সাধারণ ছুটি নির্ধারণ করে রেখেছে সরকার। ঈদুল ফিতরের আগে-পরে ১৯ ও ২০ মার্চ এবং ২২ ও ২৩ মার্চ চার দিন নির্বাহী আদেশে ছুটি নির্ধারণ করা আছে।
ঈদের আগে বা ঈদের পরে সরকারি ছুটি বাড়তে পারে বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান তাঁরা।
কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পবিত্র কোরআন মুখস্থকরণে উৎসাহিত করা এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করতে দেশব্যাপী জাতীয় হিফযুল কোরআন প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।১৬ মিনিট আগে
ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে নকল প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ মঙ্গলবার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষা নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ তথ্য জানান।১৬ মিনিট আগে
দেশের বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে...১ ঘণ্টা আগে
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন খাতে জাতীয় প্রতিশ্রুতি (নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬) বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা)। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি১ ঘণ্টা আগে