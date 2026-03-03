Ajker Patrika
যশোর

যশোরে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, নানা গ্রেপ্তার

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, নানা গ্রেপ্তার
যশোরে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুটির দূরসম্পর্কের নানা। স্বজনদের অভিযোগ, গতকাল সোমবার বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছেন ওই নানা। আজ মঙ্গলবার সকালে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নির্যাতিত শিশুটির নানি বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর সৎভাই। গতকাল বিকেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর নাতনিকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের ভাড়াবাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে শিশুটির ওপর পাশবিক নির্যাতন চালান ওই ব্যক্তি। রাত ৯টার দিকে শিশুটিকে নানির বাসায় ফেরত দিয়ে গেলে তিনি তার ওপর নির্যাতনের কথা জানান। এরপর আজ সকাল ৮টার দিকে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

যশোর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, ‘ঘটনাটি জানার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। আজ বিকেলে আদালতে পাঠালে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিতে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে।’

বিষয়:

যশোরআটকধর্ষণগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগশিশু
এলাকার খবর
