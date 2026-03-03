যশোরে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, নানা গ্রেপ্তার

যশোরে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুটির দূরসম্পর্কের নানা। স্বজনদের অভিযোগ, গতকাল সোমবার বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছেন ওই নানা। আজ মঙ্গলবার সকালে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নির্যাতিত শিশুটির নানি বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর সৎভাই। গতকাল বিকেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর নাতনিকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের ভাড়াবাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে শিশুটির ওপর পাশবিক নির্যাতন চালান ওই ব্যক্তি। রাত ৯টার দিকে শিশুটিকে নানির বাসায় ফেরত দিয়ে গেলে তিনি তার ওপর নির্যাতনের কথা জানান। এরপর আজ সকাল ৮টার দিকে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
যশোর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, ‘ঘটনাটি জানার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। আজ বিকেলে আদালতে পাঠালে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিতে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে।’
ঈদ সামনে রেখে পটুয়াখালী শহরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ছিনতাইকারী চক্র। আজ মঙ্গলবার শহরের নিউ টাউন এলাকায় ছিনতাই ও ব্যাগ কেটে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২৩ মিনিট আগে
কান্নাজড়িত কণ্ঠে রেশমা খাতুন বলেন, ‘আমার স্বামী এখন কোথায়; কী অবস্থায় রয়েছে—সেটা জানি না। ঘটনার পর থেকে আমি আমার তিন মেয়েকে নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সময় পার করছি। প্রশাসনের কাছে আবেদন জীবিত ও সুস্থ শরীরে আমার স্বামীকে ফেরত চাই।’২৮ মিনিট আগে
সুন্দরবনে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ কুখ্যাত ডাকাত বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর সক্রিয় সদস্য আফজাল সরদারকে (৩২) আটক করেছে যৌথ বাহিনী। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।৩৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ইফতার অনুষ্ঠানে বিকেএমইএর সভাপতি হাতেমকে ‘ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দেওয়ায় এনসিপির দলীয় এমপি আবদুল্লাহ আল আমিনকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন হাতেমের অনুসারীরা। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সন্ধ্যায় ফতুল্লার বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় জামায়াতের ইফতার মাহফিলে এ ঘটনা ঘটে।৩৭ মিনিট আগে