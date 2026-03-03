Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে মাছ ধরা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় ৩ জন পুলিশ হেফাজতে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে মাছ ধরা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় ৩ জন পুলিশ হেফাজতে
সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারি। ছবি: ফাইল ছবি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় তিন ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরা সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বেলা ২টায় রায়গঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরা হলেন রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের আছমত আলী, তরিকুল ও আশরাফ আলী।

এসআই আব্দুল মতিন বলেন, সংঘর্ষে দুজন নিহতের ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লাশ এখনো হাসপাতালে রয়েছে। হাসপাতালের কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গোয়ালপাড়া গ্রামের ৫ বিঘা খাসপুকুরের লিজ নিয়ে আছমত আলী ও আবু বক্কর সিদ্দিকের মধ্যে বিরোধ চলছিল। আছমত আলী ১৫-১৬ বছর ধরে গোয়ালপাড়া মসজিদের নামে পুকুরটি লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছিলেন। তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে আবু বক্কর সিদ্দিক তিন বছরের জন্য পুকুরটির লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। গতকাল সোমবার সকালে আবু বক্কর সিদ্দিক তাঁর লোকজন নিয়ে মাছ ধরার জন্য পুকুরে জাল ফেললে আছমত আলীর লোকজন এসে বাধা দেন। একপর্যায়ে হাঁসুয়া, দা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়। সংঘর্ষে আহত ইসমাইল হোসেন (৭০) ও আব্দুস সালাম (৬০) এ দিন দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জপুলিশরায়গঞ্জসংঘর্ষহাসপাতালহেফাজতরাজশাহী বিভাগ
