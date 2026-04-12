৫০ গাড়ি নিয়ে ছাত্রদল নেতার মহড়া, অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন

উপজেলা নির্বাচন নিয়ে কোনো ঘোষণা না থাকলেও নাটোরের গুরুদাসপুরে এক ছাত্রদল নেতা অর্ধশতাধিক মাইক্রোবাস নিয়ে মহড়া দিয়েছেন। আজ রোববার গুরুদাসপুর সরকারি পাইলট মাঠ থেকে এই মহড়াটি বের হয়। প্রায় ৪০০ নেতা-কর্মী নিয়ে মহড়াটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।
ওই ছাত্রদল নেতার নাম মাসুদ রানা (৩০), তিনি উপজেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করবেন তিনি। নিজের অবস্থান জানান দিতে এই মহড়ার আয়োজন করেন তিনি।
এদিকে ছাত্রদল নেতার অর্ধশতাধিক মাইক্রোবাস নিয়ে মহড়াকে ঘিরে সর্বত্র আলোচনার ঝড় বইছে। স্থানীয়রা তাঁর অর্থের উৎস খতিয়ে দেখতে দলের ঊর্ধ্বতন নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় মাইক্রোবাস সমিতির একজন সদস্য জানান, প্রতিটি মাইক্রোবাসের ভাড়া কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা। এতে একটি বাস, একটি পিকআপসহ ৫০টি যানবাহন ছিল। প্রতিটির ভাড়া ৫ হাজার টাকা হলে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ভাড়া হয়। সঙ্গে ৪০০ সমর্থকের আপ্যায়ন রয়েছে।
এ বিষয়ে উপজেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাসুদ রানা মোবাইল ফোনে ৫০টি যানবাহন অংশ নেওয়ার কথা নিশ্চিত করলেও ব্যয়ের উৎস নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি।
