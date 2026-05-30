নাটোর

বড়াইগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
নাটোরের বড়াইগ্রামে মোটরসাইকেল ও মাছবাহী মিনি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাহিক ইসলাম (২০) নামের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (২৮ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার আইড়মারি ব্রিজ এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাহিক ইসলাম জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার শিধুলী গ্রামের হাসব আলীর ছেলে। সে গুরুদাসপুর বিলচলন শহীদ শামসুজ্জোহা সরকারি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আইড়মারি ব্রিজ এলাকায় ঢাকাগামী মাছবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের চালক রাহিক গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

