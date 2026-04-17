পুকুরে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

নাটোরের সিংড়ায় পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার ডাহিয়া ইউনিয়নের বড় আদিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুজন হলো তামিম (১২) ও ফাহিম (১৩)। তারা প্রবাসী আব্দুল মমিনের ছেলে।
পরিবারের বরাত দিয়ে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে খেলতে খেলতে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে তামিম ও ফাহিম। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্যরা তাদের দেখতে না পেয়ে আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেলা আড়াইটায় পুকুরের পানিতে দুই ভাইকে ভাসতে দেখতে পায় স্থানীয়রা। পুকুর থেকে দুই ভাইকে উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
