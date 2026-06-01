Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

উটের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, সৌদি আরবে ২ বাংলাদেশি নিহত

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
হারুনুর রশিদ হারুন ও রাসেল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে উটের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তাঁদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায়। নিহত ব্যক্তিরা হলেন হারুনুর রশিদ হারুন ও রাসেল হোসেন। তাঁরা লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর হামছাদী এলাকার বাসিন্দা।

আজ সোমবার (১ জুন) দুপুরে বাড়িতে এ খবর পৌঁছায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন নিহত হারুনুর রশিদের বাবা তছলিম উদ্দিন। এরপর নিহত ব্যক্তিদের পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, জীবিকার তাগিদে দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে অবস্থান করছিলেন হারুনুর রশিদ ও রাসেল হোসেন। গতকাল রোববার (৩১ মে) রাতে রিয়াদের একটি সড়কে যাওয়ার সময় একটি উটের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে তাঁরা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত হারুনের বাবা তছলিম উদ্দিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার ছেলে বিদেশে গিয়ে আমাদের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করছিল। দার-দেনা করে তাকে বিদেশে পাঠানো হয়। আজ সে লাশ হয়ে ফিরবে। এটা আমরা কল্পনাও করিনি। এখন কী হবে? কী নিয়ে বাঁচব। সরকারের কাছে অনুরোধ, দ্রুত মরদেহ দেশে আনার ব্যবস্থা করা হোক।’

এলাকাবাসী জানান, হারুন ও রাসেল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একই সঙ্গে তাঁদের মৃত্যুতে পুরো গ্রামে গভীর শোক বিরাজ করছে। মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্যাথোয়াইপ্রু মারমা বলেন, প্রবাসী দুই যুবকের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা ও পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে পরিবারের আবেদন অনুযায়ী প্রশাসন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরনিহতলক্ষ্মীপুর সদরজেলার খবরসৌদি আরব
