নাটোরে ছুরিকাঘাতে হোমিও চিকিৎসক নিহত

নাটোর সদর উপজেলার কাফুরিয়া ইউনিয়নের চাঁদপুর বাজারে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আনারুল ইসলাম (৬০) নামে এক হোমিও চিকিৎসক নিহত হয়েছেন। আনারুল ইসলাম পুঠিয়া উপজেলার দাসমাড়িয়া এলাকার মৃত আজাহার আলীর ছেলে। চাঁদপুর বাজারে তাঁর একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দোকান রয়েছে।
আজ বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে চাঁদপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আজ সন্ধ্যায় চাঁদপুর বাজারের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় আনারুল ইসলামকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তাঁকে উদ্ধার করে নাটোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মাইনুল ইসলাম তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে কারা এবং কী কারণে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।
নাটোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের চিকিৎসক মাইনুল ইসলাম জানান, নিহত চিকিৎসকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কারা এবং কী কারণে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
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