২২ লাখ কোরবানির পশু উদ্বৃত্ত, বিজিবিকে সীমান্তে নজরদারির নির্দেশ: প্রতিমন্ত্রী টুকু

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, আসন্ন ঈদুল আজহায় দেশে কোরবানির পশুর চাহিদা ১ কোটি ২ লাখ হলেও কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লাখ। অতিরিক্ত ২২ লাখ কোরবানির পশু রয়েছে। তাই কোরবানির জন্য পশু আমদানির কোনো সম্ভাবনা নেই।
আজ শনিবার নাটোরের গুরুদাসপুরে মৎস্যচাষি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে বিকেলে নাটোর সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিরা কোরবানিকে কেন্দ্র করে পশুপালন করে থাকেন। এই অবস্থায় পশু আমদানি করলে তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই পশু আমদানির পরিকল্পনা সরকারের নেই; বরং সীমান্তে নজরদারি এড়িয়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে কোরবানির পশু যাতে এ দেশে ঢুকতে না পারে, সে জন্য বিজিবিকে ইতিমধ্যে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পরে মৎস্যচাষি সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ বিল এলাকা নাটোরের চলনবিলে নানা বৈচিত্র্যের মাছ পাওয়া যায়। এ ছাড়া নাটোরে মাছ চাষও অনেক বেশি হয়। এতে সম্ভাবনাময় বাজারও তৈরি হয়েছে। সংরক্ষণের অভাবে মাছ যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য এখানে ‘ফিস প্রসেসিং সেন্টার’ ও ‘মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র’ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে চলনবিলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হবে।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের সরকারি দলের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর-বড়াইগ্রাম) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীন, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আফতাব, মোস্তাফিজুর রহমান শাহীনসহ অন্য নেতা-কর্মীরা।
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় শিয়ালের কামড়ে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। একই ঘটনায় ১৮টি গরুও আক্রান্ত হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার রসুলপুর গ্রামের ফসলি মাঠে এই ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেছেন, ‘বর্তমান সরকার চাচ্ছে রেলকে জনপ্রিয় করে তুলতে, যেহেতু রেলের জনপ্রিয়তা রয়েছে, চাহিদাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের সরকার যেভাবে মানুষকে সেবা দিতে চায়, সেই সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের যে ধরনের সাপোর্ট দরকার, লোকোমোটিভ...১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে তাঁর মরদেহ মাদারীপুরের গ্রামে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজন, প্রতিবেশী ও সহপাঠীরা। পরে জানাজা শেষে দাদা-দাদির কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহে মুক্তাগাছা উপজেলায় এক ব্যক্তির সঙ্গে জুয়ার টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে তাঁর ৯ বছরের এক ছেলেকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক কলেজছাত্রের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় নূর মুহাম্মদ খোকন (২০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুটির বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে