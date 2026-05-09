সিরাজগঞ্জ

কামারখন্দে শিয়ালের কামড়ে আহত অন্তত ১৫ জন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় শিয়ালের কামড়ে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। একই ঘটনায় ১৮টি গরুও আক্রান্ত হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার রসুলপুর গ্রামের ফসলি মাঠে এই ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রইস উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুপুরের দিকে গ্রামের পাশের ফসলি মাঠে তিনটি শিয়াল লোকজন ও গবাদিপশুর ওপর আক্রমণ চালায়। পরে স্থানীয় লোকজন একটি শিয়ালকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

বাসিন্দা রইস উদ্দিন বলেন, শিয়ালের কামড়ে তাঁর একটি গাভি, নজরুল ইসলামের একটি, নাসির উদ্দিনের তিনটি, শাহাদাত হোসেনের একটি ও মফিজ উদ্দিনের একটি গরুসহ মোট ১৮টি গরু আহত হয়েছে। গরু বাঁচাতে গিয়ে রসুলপুর গ্রামের নজরুল, জিন্নাহ, জামেলা ও মাদ্রাসাছাত্র মিহিরসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে সাত বছর বয়সী মাদ্রাসাছাত্র মিহির গুরুতর আহত হয়েছে।

কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আরিফুল ইসলাম বলেন, চার আহত ব্যক্তি হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভ্যাকসিন শেষ হয়ে যাওয়ায় একজনকে দেওয়া যায়নি।

কামারখন্দ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, একজন খামারি ফোনে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাস্থলে কেউ গিয়েছিলেন কি না জানতে চাইলে মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা সরেজমিনে যাইনি। তবে কয়েকটি গরু শিয়ালের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছে, এমন তথ্য পেয়েছি।’

