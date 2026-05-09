Ajker Patrika
সিলেট

সরকার যেভাবে রেলে সেবা দিতে চায়, তাতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে: রেল প্রতিমন্ত্রী

সিলেট প্রতিনিধি
সরকার যেভাবে রেলে সেবা দিতে চায়, তাতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে: রেল প্রতিমন্ত্রী
সিলেট রেলস্টেশন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন রেলমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেছেন, ‘বর্তমান সরকার চাচ্ছে রেলকে জনপ্রিয় করে তুলতে, যেহেতু রেলের জনপ্রিয়তা রয়েছে, চাহিদাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের সরকার যেভাবে মানুষকে সেবা দিতে চায়, সেই সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের যে ধরনের সাপোর্ট দরকার, লোকোমোটিভ ও কোচ দরকার, সেগুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে।’ আজ শনিবার দুপুরে সিলেট রেলস্টেশন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

হাবিবুর রশিদ বলেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে কোথাও যদি একটি ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে দীর্ঘ সময়ের জন্য টোটাল শিডিউল বিপর্যয় ঘটে যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা কাজ করে চলছি। আমরা চাই আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সেবা দিতে।’

রেল প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সরকার যেহেতু জনগণের ভোটে নির্বাচিত, সে কারণে জনগণের কাছে আমাদের জবাবদিহি রয়েছে। সেই জবাবদিহির জায়গা থেকে আমাদের চেষ্টায় কোনো কমতি থাকা যাবে না, দায়িত্বে কোনো অবহেলা আমরা মেনে নেব না।’

রেল প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘সিলেটের রেলসেবার মানোন্নয়নে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। যাত্রীসেবা নিশ্চিত করতে এবং বন্ধ হওয়া লোকাল ট্রেনগুলো পুনরায় চালু করার বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় আছে।’

হাবিবুর রশিদ বলেন, ‘আমাদের লোকোমোটিভের সংকট রয়েছে। আমাদের লোকোমোটিভগুলো যেখানে ব্যবহার করা উচিত, সেই ৩০ সিরিজের লোকোমোটিভ ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা কাজ করছি। আমাদেরকে সময় দিতে হবে। কেননা ইচ্ছা করলেই লোকোমোটিভ এক দিনে বৃদ্ধি করতে পারব না।’

সিলেট টু কক্সবাজার ট্রেন চালুর বিষয়ে হাবিবুর রশিদ বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমরা চালু করতে পারব, এমন কথা দিচ্ছি না। আমাদের লোকোমোটিভ এবং এক্সট্রা কোচের যদি সাপোর্ট পাই এবং চালু করতে পারি, তখন ইনশা আল্লাহ আপনারা সেটা পাবেন। এই মুহূর্তে দিচ্ছি না।’

সিলেটে রেলের জায়গা অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়ার প্রশ্নে হাবিবুর রশিদ বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে সরকারের তরফ থেকে আমাদের যত ধরনের বেদখল রেলের জমি রয়েছে, সেগুলোকে দখলমুক্ত করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি এবং সেই নির্দেশনাগুলো মাঠপর্যায়ে চলে আসবে। রেলের কোনো সরকারি সম্পত্তি যেই দখল করুক না কেন, তাঁকে সেই জায়গা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা খুব কঠোর।’

বিষয়:

সিলেট জেলারেলমন্ত্রীরেলসিলেট বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

সম্পর্কিত

২২ লাখ কোরবানির পশু উদ্বৃত্ত, বিজিবিকে সীমান্তে নজরদারির নির্দেশ: প্রতিমন্ত্রী টুকু

২২ লাখ কোরবানির পশু উদ্বৃত্ত, বিজিবিকে সীমান্তে নজরদারির নির্দেশ: প্রতিমন্ত্রী টুকু

কামারখন্দে শিয়ালের কামড়ে আহত অন্তত ১৫ জন

কামারখন্দে শিয়ালের কামড়ে আহত অন্তত ১৫ জন

সরকার যেভাবে রেলে সেবা দিতে চায়, তাতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে: রেল প্রতিমন্ত্রী

সরকার যেভাবে রেলে সেবা দিতে চায়, তাতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে: রেল প্রতিমন্ত্রী

মাদারীপুরে দাদা-দাদির কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত বৃষ্টি

মাদারীপুরে দাদা-দাদির কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত বৃষ্টি