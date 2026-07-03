Ajker Patrika
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নাটোর

জুয়া খেলে ফতুর, ছিনতাইয়ের নাটক বিকাশকর্মীর

নাটোর প্রতিনিধি 
জুয়া খেলে ফতুর, ছিনতাইয়ের নাটক বিকাশকর্মীর
গ্রেপ্তার মো. স্বাধীন হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিভিন্ন এজেন্ট পয়েন্টে লেনদেনের জন্য বিকাশ ডিস্ট্রিবিউশন হাউস থেকে দেওয়া হয়েছিল সাড়ে ৩ লাখ টাকা। কিন্তু জুয়া খেলে সেই টাকা শেষ করে ফেলেন ডিস্ট্রিবিউশন সেলস অফিসার মো. স্বাধীন হোসেন (২২)। পরে আত্মসাতের ঘটনা আড়াল করতে ছিনতাইয়ের নাটক সাজান তিনি। তবে সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসে প্রকৃত ঘটনা। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ শুক্রবার দুপুরে নাটোর সদর থানায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইফতে খায়ের আলম।

গ্রেপ্তার স্বাধীন নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বিকাশ ডিস্ট্রিবিউশনের নাটোর হাউসের বিজনেস ম্যানেজারের দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে নাটোর স্টেশন বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম জানান, গত বুধবার বিভিন্ন এজেন্ট পয়েন্টে লেনদেনের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন সেলস অফিসার স্বাধীনকে নগদ ২ লাখ টাকা এবং বিকাশ অ্যাপের মাধ্যমে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার ব্যালেন্স দেওয়া হয়। তবে টাকা পাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি দাবি করেন, নাটোর সদর উপজেলার একডালা নারায়ণপাড়া এলাকায় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তাঁর কাছ থেকে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়েছে।

এ ঘটনায় বিকাশের নাটোর ডিস্ট্রিবিউশন কর্তৃপক্ষ মামলা করলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে পুলিশ নিশ্চিত হয়, সেখানে কোনো ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেনি। পরে স্বাধীনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি স্বীকার করেন, জুয়া খেলায় টাকা শেষ করে আত্মসাতের ঘটনা আড়াল করতেই ছিনতাইয়ের নাটক সাজিয়েছিলেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, আত্মসাৎ করা অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে এ ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত আছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

নাটোরপুলিশগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগজেলার খবরছিনতাই
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