সাদাপাথরে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ, ১৮ ঘণ্টা পর চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথরে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া চিকিৎসক সুব্রত সাহা বিকাশের (৩৩) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩ জুলাই) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে বাঙ্কারের কাছে ধলাই নদ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় এক মাঝি নদীতে লাশটি ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহত সুব্রত সাহা বিকাশ লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার মিহির লাল সাহার ছেলে। তিনি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন।
জানা যায়, চার বন্ধুর সঙ্গে ঢাকা থেকে সাদাপাথর ভ্রমণে এসেছিলেন সুব্রত সাহা বিকাশ। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে তাঁরা সাদাপাথরের পানিতে গোসল করতে নামেন। এ সময় প্রবল স্রোতের টানে তিনি তলিয়ে যান। পরে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সমন্বয়ে উদ্ধার অভিযান চালানো হলেও কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
নিখোঁজের প্রায় সাড়ে ১৮ ঘণ্টা পর শুক্রবার সকালে রুবেল মিয়া নামে এক মাঝি ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে বাঙ্কারের ৩ নম্বর পিলারের কাছে ধলাই নদে তাঁর লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।
ভোলাগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জগৎ জ্যোতি বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ রবিন মিয়া বলেন, পর্যটকদের বারবার সতর্ক করা হলেও অনেকেই অতি উৎসাহী হয়ে লাইফ জ্যাকেট ছাড়া পানিতে নামেন। এতে দুর্ঘটনা ঘটছে। তিনি সাদাপাথরে আগত সব পর্যটককে নিরাপত্তার স্বার্থে লাইফ জ্যাকেট পরে পানিতে নামার অনুরোধ জানান।
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