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ডিএমপিতে রদবদল: গোয়েন্দা বিভাগসহ একাধিক শাখায় ৭ শীর্ষ কর্মকর্তার বদলি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডিএমপিতে রদবদল: গোয়েন্দা বিভাগসহ একাধিক শাখায় ৭ শীর্ষ কর্মকর্তার বদলি

ঢাকা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রশাসনিক কাঠামোতে রদবদল করা হয়েছে। উপকমিশনার (ডিসি), অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) এবং সহকারী কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার সাতজন কর্মকর্তাকে ডিএমপির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বদলি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই বদলি করা হয়। ডিএমপি সূত্রে খবরটি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পুলিশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং দাপ্তরিক কাজের সমন্বয় জোরদার করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের অবিলম্বে তাঁদের নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কর্মকর্তাদের বদলির তালিকা ও নতুন কর্মস্থল

সরকারি আদেশ অনুযায়ী, ডিএমপির একাধিক গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), আইসিটি ও কাউন্টার টেররিজম ইউনিটে এই রদবদল আনা হয়েছে। কর্মকর্তাদের নতুন দায়িত্ব নিচে তুলে ধরা হলো:

১. উপকমিশনার (ডিসি) পদমর্যাদা

মোহাম্মদ রাকিব খাঁন: সিটি-ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগের উপকমিশনার পদ থেকে তাঁকে মিরপুর গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগে বদলি করা হয়েছে।

২. অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) পদমর্যাদা

এস এম মিজানুর রহমান: মতিঝিল বিভাগ থেকে বদলি করে তাঁকে আইসিটি বিভাগে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মো. আল আমিন হোসাইন: গুলশান বিভাগ থেকে সরিয়ে তাঁকে ডিবি রমনা জোনে পাঠানো হয়েছে।

আবু সাঈদ: লালবাগ বিভাগ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মোহাম্মদপুর জোনে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন।

এস এ এম ফজল-ই-খুদা: মিরপুর বিভাগ থেকে সরিয়ে তাঁকে ডিবি পল্লবী জোনে বদলি করা হয়েছে।

মো. সাজ্জাদ হোসেন: অর্থ বিভাগ থেকে সরিয়ে কাউন্টার টেররিজম ইনভেস্টিগেশন বিভাগে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩. সহকারী কমিশনার (এসি) পদমর্যাদা

জান্নাতুল ফেরদৌস: ট্রাফিক সবুজবাগ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার থেকে বদলি করে তাঁকে ডিএমপির এইচআরডি (হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট) বিভাগের ট্রেনিং শাখায় পাঠানো হয়েছে।

ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, এটি একটি নিয়মিত ও সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমন কার্যক্রমকে আরও বেগবান করা এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত বিভাগের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই রদবদল করা হয়েছে।

বদলির এই আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগডিসি
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