ছেলের বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরা হলো না মায়ের

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রামে অটোভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে মহাসড়কে পড়ে সুফিয়া খাতুন (৪২) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার আগ্রান সুতিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সুফিয়া খাতুন উপজেলার আগ্রান গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত বিমানবাহিনীর সদস্য মহিদুল ইসলামের স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানান, ছেলের বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন সুফিয়া খাতুন।
বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, বিকেলে বনপাড়া বাজার থেকে স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে একটি দ্রুতগামী অটোভ্যান তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে সুফিয়া খাতুন মহাসড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনেরা দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অটোভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের পেছন থেকে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে সুফিয়া খাতুন নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।
নাটোরের বড়াইগ্রামে অটোভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে মহাসড়কে পড়ে সুফিয়া খাতুন (৪২) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার আগ্রান সুতিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সুফিয়া খাতুন উপজেলার আগ্রান গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত বিমানবাহিনীর সদস্য মহিদুল ইসলামের স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানান, ছেলের বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন সুফিয়া খাতুন।
বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, বিকেলে বনপাড়া বাজার থেকে স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে একটি দ্রুতগামী অটোভ্যান তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে সুফিয়া খাতুন মহাসড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনেরা দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অটোভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের পেছন থেকে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে সুফিয়া খাতুন নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি দখল করে বসানো দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজ শনিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অংশীজনদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।১৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে ঢাকাগামী ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ‘জুলাই যোদ্ধা’ আবু রায়হানকে লাঞ্ছিতের ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা পরিচালিত ১৬ বাস বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে কোনো সাংবাদিক প্রবেশ করতে পারবেন না বলে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার খুমেক হাসপাতালের পরিচালক ডা. কাজী মো. আইনুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। আজ শনিবার এটি জানাজানি হয়।১ ঘণ্টা আগে
অপহরণের পর মারধর করে ৩৭ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবিসহ চাঁদাবাজির মামলা করার পর আবার সেই মামলায় গ্রেপ্তার এক ছাত্রদল নেতাকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন বাদী নিজে। আজ শনিবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হলফনামা দিয়ে বাদী গ্রেপ্তার আসামিকে জামিন করিয়ে নেন।১ ঘণ্টা আগে