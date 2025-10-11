Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নাটোর

ছেলের বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরা হলো না মায়ের

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
নাটোরের বড়াইগ্রামে অটোভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে মহাসড়কে পড়ে সুফিয়া খাতুন (৪২) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার আগ্রান সুতিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সুফিয়া খাতুন উপজেলার আগ্রান গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত বিমানবাহিনীর সদস্য মহিদুল ইসলামের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, ছেলের বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন সুফিয়া খাতুন।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, বিকেলে বনপাড়া বাজার থেকে স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে একটি দ্রুতগামী অটোভ্যান তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে সুফিয়া খাতুন মহাসড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনেরা দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অটোভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের পেছন থেকে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে সুফিয়া খাতুন নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

নাটোরনিহতমোটর সাইকেলবড়াইগ্রাম
