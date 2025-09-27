Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নাটোর

বড়াইগ্রামে সেই অধ্যক্ষের অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
জোনাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জোনাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রামে মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষ আবুল আছর মো. শফিউজ্জামানকে কলেজে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন জোনাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম। আজ সকালে জোনাইল ডিগ্রি কলেজে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাজিবুল করিম বলেন, দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে সাবেক অধ্যক্ষ শফিউজ্জামানকে কলেজের গভর্নিং বডি সাময়িক বরখাস্ত করে। কিন্তু গতকাল শুক্রবার শফিউজ্জামান নিজেকে প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। মূলত তাঁর অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রাজিবুল করিম বলেন, ‘২০১৫ সাল থেকে আমি উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে এখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন মকছেদুর রহমান। তিনি নাটোর কোর্টে ওকালতি পেশায় নিযুক্ত আছেন।’ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, ‘কলেজের শিক্ষক, ছাত্র, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র ও এলাকার জনসাধারণ আন্দোলনের মাধ্যমে কলেজের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাবি করে। শফিউজ্জামান হিসাব না দেওয়ার জন্য গত বছরের সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখে ভোরে তাঁর ব্যবহৃত কক্ষ খুলে হিসাব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যান। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করে। এখানে মব সৃষ্টির কোনো ঘটনা ঘটে নাই।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন কলেজটির প্রভাষক মাহমুদুল হাসান, আসাদুজ্জামান, আসাদুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিকে শফিউজ্জামান বলেন, ‘সব তথ্যপ্রমাণসহ আমি সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছি। আমাকে অন্যায়ভাবে তারা কলেজে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।’

মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষকে কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগমব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষকে কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

বিষয়:

নাটোররাজশাহী বিভাগরাজশাহীসংবাদ সম্মেলনবড়াইগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জবাব ভাইরাল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

ইসরায়েলকে তুলোধুনোর পর ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, ভিসা বাতিলের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে লোহার ডিপোতে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

চট্টগ্রামে লোহার ডিপোতে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

নিয়োগ পরীক্ষায় ‘অনিয়ম’: কেন্দ্রে ঢুকে স্থানীয়দের খাতা টানাটানি, ভিডিও ভাইরাল

নিয়োগ পরীক্ষায় ‘অনিয়ম’: কেন্দ্রে ঢুকে স্থানীয়দের খাতা টানাটানি, ভিডিও ভাইরাল

মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, গাজীপুরে রিসোর্টে অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮

মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, গাজীপুরে রিসোর্টে অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮

বড়াইগ্রামে সেই অধ্যক্ষের অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

বড়াইগ্রামে সেই অধ্যক্ষের অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন