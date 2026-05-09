চলনবিলে দেশের সম্পদ, ফিশ প্রসেসিং সেন্টার ও গবেষণাগার করব: মৎস্য প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ‘সমগ্র বাংলাদেশের সম্পদ হচ্ছে চলনবিল। বিগত একটি সরকার ছিল, এদিকে খেয়াল করে নাই। সেজন্য এর ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। আমরা চলনবিলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনব ইনশা আল্লাহ। এখানে ফিশ প্রসেসিং সেন্টার তো থাকবেই এবং গবেষণাগারও থাকবে। যাতে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প এখানে আমরা করব। খুব তাড়াতাড়ি করব।’
আজ শনিবার বিকেলে নাটোরের গুরুদাসপুরে চাপিলা ইউনিয়নের বৃ-চাপিলা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে মৎস্যচাষি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বতমান সরকার চলনবিলের হারানো ইতিহাস-ঐতিহ্য ফেরাতে বদ্ধপরিকর। সরকারের লক্ষ্য মাছ আমদানি নয়, পরিকল্পিতভাবে মাছের উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা।
আয়োজক সংগঠন চাপিলা ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত মৎস্যচাষি কল্যাণ সমিতির পক্ষে প্রতিমন্ত্রীর কাছে মৎস্যচাষিদের জন্য ছয়টি দাবি তুলে ধরেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ফিশ প্রসেসিং সেন্টার, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, রোগ নিরাময় ও প্রতিকার কেন্দ্র স্থাপন, চলনবিল জীববৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প ও জলাবদ্ধতা নিরসন। প্রতিমন্ত্রী মৎস্যচাষিদের দাবিগুলো নতুন অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধক নাটোর সদর আসনের সংসদ সদস্য ও হুইপ অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, ‘চলনবিলের মাছের সাথে নাটোরের কাঁচাগোল্লার খ্যাতি রয়েছে। ঐতিহ্য ধরে রাখতে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষে নাটোরের চাষিরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে গুরুদাসপুর উপজেলার চাপিলা ইউনিয়নের মৎস্যচাষিরা।’
মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জিয়া হায়দার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য অনুষদের ডিন ড. মোস্তাফিজুর রহমান, নাটোরের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মো. আরিফ হোসেন, গুরুদাসপুর উপজেলা নিবাহী কমকর্তা ফাহমিদা আফরোজ, মৎস্য কমকর্তা রতন কুমার সাহা ও মৎস্যচাষি কল্যাণ সমিতির সংগঠন জাকির হোসেন, মৎস্যচাষি কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসান জাহিদ শিহাব প্রমুখ।
অনুষ্ঠানস্থলে মৎস্য, প্রাণী, দুগ্ধখামারের ২০টি স্টল বসে। প্রদর্শন করা হয় জীবন্ত মাছ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিরা সেসব স্টল ঘুরে দেখেন।
যশোরের শার্শা উপজেলায় গোয়ালঘরের মাটি খুঁড়ে ইকরামুল কবির (২৫) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ মে) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বসতপুর পূর্বপাড়া গ্রামে পুলিশের অভিযানে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া ১৪টি বৈদ্যুতিক মিটার উদ্ধার করেছে পুলিশ। সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার চড়িয়া মধ্যপাড়া গ্রাম থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর মিটারগুলো পাওয়া যায়।১ ঘণ্টা আগে
কর্ণফুলীসহ দেশের নদ-নদী রক্ষায় বৃহত্তম সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে তিন শতাধিক সাম্পান নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো শোভাযাত্রা। আজ শনিবার বিকেলে কর্ণফুলী নদীতে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে সাম্পান খেলা ও চাটগাঁইয়া সাংস্কৃতিক মেলা উদ্যাপন পরিষদ। আয়োজকেরা জানান, কর্ণফুলী ঘিরে ২৩টি সাম্পান সমিতির...১ ঘণ্টা আগে
কয়েকজন তথাকথিত কনটেন্ট ক্রিয়েটরের হাতে দুই বিদেশি পর্যটক হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। গতকাল শুক্রবার (৮ মে) নাটোরের লালপুর উপজেলার গ্রিন ভ্যালি পার্কে ঘটনাটি ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে