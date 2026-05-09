কর্ণফুলী দখল-দূষণের প্রতিবাদে তিন শতাধিক সাম্পানের শোভাযাত্রা

দখল ও দূষণে মৃতপ্রায় এ দেশের অধিকাংশ নদ-নদী। এগুলোকে বাঁচানোর যেন কেউ নেই। তাই তো ক্ষোভে ফেটে পড়ে নদী নিজেই কখনো পাড় ভেঙে এর প্রতিশোধ নেয়, কখনোবা বন্যায় লোকালয় ভাসিয়ে দেয়। অথচ এ নদীগুলোই একসময় মায়ের মতো আগলে রেখে বাঁচিয়েছে কত জনপদ। এমন বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে কর্ণফুলীসহ দেশের নদ-নদী রক্ষায় বৃহত্তম সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে তিন শতাধিক সাম্পান নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো শোভাযাত্রা।
আজ শনিবার বিকেলে কর্ণফুলী নদীতে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে সাম্পান খেলা ও চাটগাঁইয়া সাংস্কৃতিক মেলা উদ্যাপন পরিষদ। আয়োজকেরা জানান, কর্ণফুলী ঘিরে ২৩টি সাম্পান সমিতির তিন শতাধিক সাম্পান এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।
এর আগে সাম্পান শোভাযাত্রা উদ্বোধন করা হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) ভারপ্রাপ্ত কমিশনার ওয়াহিদুল হক চৌধুরীসহ অন্য অতিথিরা।
সাম্পান খেলা ও চাটগাঁইয়া সাংস্কৃতিক মেলা উদ্যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আলীউর রহমান বলেন, বারবার হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কর্ণফুলীর তীরের ২ হাজার ১৮১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হচ্ছে না, যা দুঃখজনক। অচিরেই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ না করা হলে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
আগামীকাল রোববার বিকেল ৪টায় কর্ণফুলী নদীতে সাম্পান খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।
যশোরের শার্শা উপজেলায় গোয়ালঘরের মাটি খুঁড়ে ইকরামুল কবির (২৫) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ মে) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বসতপুর পূর্বপাড়া গ্রামে পুলিশের অভিযানে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া ১৪টি বৈদ্যুতিক মিটার উদ্ধার করেছে পুলিশ। সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার চড়িয়া মধ্যপাড়া গ্রাম থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর মিটারগুলো পাওয়া যায়।১ ঘণ্টা আগে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ‘সমগ্র বাংলাদেশের সম্পদ হচ্ছে চলনবিল। বিগত একটি সরকার ছিল, এদিকে খেয়াল করে নাই। সেজন্য এর ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। আমরা চলনবিলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনব ইনশা আল্লাহ। এখানে ফিশ প্রসেসিং সেন্টার তো থাকবেই এবং গবেষণাগারও থাকবে।১ ঘণ্টা আগে
কয়েকজন তথাকথিত কনটেন্ট ক্রিয়েটরের হাতে দুই বিদেশি পর্যটক হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। গতকাল শুক্রবার (৮ মে) নাটোরের লালপুর উপজেলার গ্রিন ভ্যালি পার্কে ঘটনাটি ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে