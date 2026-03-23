আমরা এক দুঃসময় পার করে আরেক চ্যালেঞ্জে আছি: ফারজানা শারমীন পুতুল

নাটোরের লালপুরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে একসঙ্গে নাটোরের চার সংসদ সদস্য। ছবি: আজকের পত্রিকা।

নাটোরের লালপুরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) ফারজানা শারমীন পুতুল বলেছেন, ‘আমরা একটি দুঃসময় পার করে আরেকটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছি। আগে চ্যালেঞ্জ ছিল গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা, এখন চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখা।’ গতকাল রোববার (২২ মার্চ) বিকেলে লালপুর উপজেলার গৌরীপুরে নিজ বাসভবনে নাটোরের আরও তিন সংসদ সদস্যের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘তেলের বাজারে অস্থিরতা কতটুকু সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায়, সে চেষ্টা আমাদের চলছে। শুধু তেল না, প্রত্যেকটা সেক্টরে আমরা সমন্বয় করার চেষ্টা করছি। বিরোধী দলের লোকেরাও বিষয়গুলো আশা করি বুঝবে। আমরা সবাই মিলে একটি ভালো বাংলাদেশ গড়তে চাই, জনগণের জন্য কাজ করতে চাই।’

এ সময় নাটোর-২ (নাটোর সদর-নলডাঙ্গা) আসনের এমপি জাতীয় সংসদের হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, ‘আমরা জেলার চার সংসদ সদস্য একসঙ্গে কাজ করে নাটোরের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে চাই।’ তিনি বলেন, ‘সবাই একসঙ্গে কাজ করলে নাটোরকে দেশের একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ জেলায় পরিণত করা সম্ভব। তাই সকল মানুষের সহযোগিতা আমরা চাই।’

অনুষ্ঠানে নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম আনু এবং নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন। চার সংসদ সদস্য এ সময় সার্বিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এর আগে তাঁরা সাবেক প্রতিমন্ত্রী মরহুম ফজলুর রহমান পটলের কবর জিয়ারত করেন।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত এই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে নাটোরের প্রশাসন ও পুলিশের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

স্যামসন অপশন: ইসরায়েলের পরমাণু ডকট্রিন কেন বিশ্বের জন্য হুমকি

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কাতারপ্রবাসী নিহত

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কাতারপ্রবাসী নিহত

ফরিদপুরে ঈদের দিনে ১৭ বাড়ি ভাঙচুর-লুট, ছাত্রদল নেতাকে চূড়ান্ত বহিষ্কার

ফরিদপুরে ঈদের দিনে ১৭ বাড়ি ভাঙচুর-লুট, ছাত্রদল নেতাকে চূড়ান্ত বহিষ্কার

‘রাফার আব্বু তুমি আমারে মাফ করিয়া দিয়ো’

‘রাফার আব্বু তুমি আমারে মাফ করিয়া দিয়ো’

পুলিশের সামনে হত্যার অভিযোগ: মেহেন্দীগঞ্জে বিএনপি নেতা বহিষ্কার, খুনিরা অধরা

পুলিশের সামনে হত্যার অভিযোগ: মেহেন্দীগঞ্জে বিএনপি নেতা বহিষ্কার, খুনিরা অধরা