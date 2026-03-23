আমরা এক দুঃসময় পার করে আরেক চ্যালেঞ্জে আছি: ফারজানা শারমীন পুতুল

নাটোরের লালপুরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) ফারজানা শারমীন পুতুল বলেছেন, ‘আমরা একটি দুঃসময় পার করে আরেকটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছি। আগে চ্যালেঞ্জ ছিল গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা, এখন চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখা।’ গতকাল রোববার (২২ মার্চ) বিকেলে লালপুর উপজেলার গৌরীপুরে নিজ বাসভবনে নাটোরের আরও তিন সংসদ সদস্যের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘তেলের বাজারে অস্থিরতা কতটুকু সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায়, সে চেষ্টা আমাদের চলছে। শুধু তেল না, প্রত্যেকটা সেক্টরে আমরা সমন্বয় করার চেষ্টা করছি। বিরোধী দলের লোকেরাও বিষয়গুলো আশা করি বুঝবে। আমরা সবাই মিলে একটি ভালো বাংলাদেশ গড়তে চাই, জনগণের জন্য কাজ করতে চাই।’
এ সময় নাটোর-২ (নাটোর সদর-নলডাঙ্গা) আসনের এমপি জাতীয় সংসদের হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, ‘আমরা জেলার চার সংসদ সদস্য একসঙ্গে কাজ করে নাটোরের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে চাই।’ তিনি বলেন, ‘সবাই একসঙ্গে কাজ করলে নাটোরকে দেশের একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ জেলায় পরিণত করা সম্ভব। তাই সকল মানুষের সহযোগিতা আমরা চাই।’
অনুষ্ঠানে নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম আনু এবং নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন। চার সংসদ সদস্য এ সময় সার্বিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এর আগে তাঁরা সাবেক প্রতিমন্ত্রী মরহুম ফজলুর রহমান পটলের কবর জিয়ারত করেন।
পবিত্র ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত এই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে নাটোরের প্রশাসন ও পুলিশের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. সোলেমান (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে নগরীর বাকলিয়ার নতুন ফিশারিঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
‘সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে চূড়ান্ত বহিষ্কার’ শিরোনামে লেখা ওই পত্রে বলা হয়েছে, ‘জনাব, সোহেল মুন্সি (কোতোয়ালি থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক) আপনাকে দৃঢ়ভাবে জানানো যাচ্ছে যে আপনার বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র, নীতিমালা ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত...৯ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির বড় ভাই সোহেল মিয়া বলেন, ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গ থেকে রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে মোরশেদের মরদেহ হারাগাছে গ্রামের বাড়ি নিয়ে আসা হয়। পরে সকাল ১০টায় মরদেহ নেওয়া হয় ধুমেরপাড় সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা মাঠে। সেখানে জানাজা শেষে জয় বাংলা বাজারে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির ভাতিজি সানজিদা আক্তার বলেন, ‘চাচাকে (খোরশেদ শিকদার) পুলিশের সামনে জাহাঙ্গীর তার ছেলে নাইম, জাফর গোপনাঙ্গে লাথি মারে। তিনি পড়ে গেলে জাহাঙ্গীর ও তার ছেলেরা চাচাকে লাত্থি দিতে দিতে মেরে ফেলে। একটা মানুষকে প্রশাসনের সামনে খুন করে ফেলেছে।’৪১ মিনিট আগে