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নরসিংদী

মনোহরদীতে খাল পুনঃখনন শেষে বরাদ্দের ৪৭ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ৩৬
মনোহরদীতে খাল পুনঃখনন শেষে বরাদ্দের ৪৭ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এম এ মুহাইমিন আল জিহান। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দুটি খালের খনন ও পুনঃখনন এবং বৃক্ষরোপণ প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে উপজেলা প্রশাসন। প্রশাসনের দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক টাকা ব্যয় না হওয়ায় তা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, কর্মসূচির আওতায় মহিষাখালী ও গঙ্গাজলী খালের পুনঃখনন করা হয়েছে। জেলা কমিটির অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মহিষাখালী খালের ১ দশমিক ৬২০ কিলোমিটার এবং গঙ্গাজলী খালের ২ দশমিক ১০০ কিলোমিটারসহ মোট ৩ দশমিক ৭২০ কিলোমিটার খাল পুনঃখননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, খাল পুনঃখননের ফলে জলাবদ্ধতা কমানো, সেচ সুবিধা বাড়ানো, কৃষি উৎপাদনে সহায়তা এবং স্থানীয় পরিবেশের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

প্রকল্পটির জন্য সরকার ৯৫ লাখ ৮৭ হাজার ৩৩ টাকা বরাদ্দ দেয়। উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, কাজ শেষে ৪৭ লাখ ৬৫ হাজার ৯৯৬ টাকা অব্যয়িত থাকে। ওই অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন জানায়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এম এ মুহাইমিন আল জিহানের তদারকি, মাঠপর্যায়ের মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মনোহরদী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদরুল ইসলাম মোল্লা (বাবুল) বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে বরাদ্দের একটি অংশ সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া সরকারি অর্থের সাশ্রয় ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার একটি ইতিবাচক উদাহরণ।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এম এ মুহাইমিন আল জিহান বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়, নিয়মিত তদারকি এবং পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল নির্ধারিত মান বজায় রেখে জনস্বার্থে সর্বোচ্চ সুফল নিশ্চিত করা এবং সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। কাজ শেষে যে অর্থ অব্যয়িত ছিল, তা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

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