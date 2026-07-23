Ajker Patrika
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নরসিংদী

নরসিংদীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৫
নরসিংদীর পলাশে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার গভীর রাতে উপজেলার ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা সড়কের খালিসার টেক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ঘোড়াশাল চরপাড়া গ্রামের কামরুল ইসলাম, শান্ত খান, আমির হোসেন, বিল্লাল হোসেন ও রুহান মিয়া।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে পলাশ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কুতুব আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল খালিসার টেক এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ঘোড়াশাল বাইপাস সড়কের আন্ডারপাস এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অবস্থানরত পাঁচজনকে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি চায়নিজ কুড়াল, তিনটি ছুরি ও একটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।

পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল-মামুন জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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