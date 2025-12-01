Ajker Patrika

নরসিংদীতে অবৈধভাবে মাটি কাটায় ৯ জনকে কারাদণ্ড

নরসিংদী প্রতিনিধি
মাটি কাটায় জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাটি কাটায় জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর রায়পুরায় সরকারি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার দায়ে ৯ জনকে আটকের পর তিন দিন করে কারাদণ্ড এবং এক ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়নের রাধাগঞ্জ বাজারসংলগ্ন আড়িয়াল খাঁ নদের তীরবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের এই দণ্ড দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন রায়পুরা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুনমুন পাল।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, আড়িয়াল খাঁ নদের তীর থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ অনুসারে ৯ জনকে তিন দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনুমতি ছাড়া ইট প্রস্তুতের জন্য মাটি কাটার অপরাধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩ অনুযায়ী এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পরিবেশ ও নদী রক্ষায় ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

জমিনরসিংদীঢাকা বিভাগজেলার খবরসরকারিভ্রাম্যমাণ আদালতরায়পুরা
