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নরসিংদী

চাঁদা না পেয়ে নির্মাণকাজে বাধা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ৩

নরসিংদী প্রতিনিধি
চাঁদা না পেয়ে নির্মাণকাজে বাধা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ৩
গ্রেপ্তার আসামিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদী সদরে ড্রেন নির্মাণকাজে বাধা ও চাঁদা দাবির অভিযোগে করা মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার করিমপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন করিমপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাজিব সরকার (৩২), করিমপুর এলাকার মান্নান মিয়ার ছেলে সুমন প্রধান (৩৬) এবং আফজু মিয়ার ছেলে দেলোয়ার হোসেন (২৮)।

মামলা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার করিমপুর কবরস্থান থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত প্রায় ৪২০ মিটার ড্রেন নির্মাণকাজ চলছে। কাজ শুরুর পর থেকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন আসামিরা। ১ আগস্ট বিকেলে নির্মাণকাজ চলাকালে আসামিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায় এবং তাঁদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর আল মামুন বলেন, নির্মাণকাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা মো. হারেস মিয়া চারজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৪-৫ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন। পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক মামলা ছিল।

বিষয়:

নরসিংদীস্বেচ্ছাসেবক লীগপুলিশঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবরচাঁদাবাজি
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