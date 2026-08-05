চাঁদা না পেয়ে নির্মাণকাজে বাধা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ৩

নরসিংদী সদরে ড্রেন নির্মাণকাজে বাধা ও চাঁদা দাবির অভিযোগে করা মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার করিমপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন করিমপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাজিব সরকার (৩২), করিমপুর এলাকার মান্নান মিয়ার ছেলে সুমন প্রধান (৩৬) এবং আফজু মিয়ার ছেলে দেলোয়ার হোসেন (২৮)।
মামলা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার করিমপুর কবরস্থান থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত প্রায় ৪২০ মিটার ড্রেন নির্মাণকাজ চলছে। কাজ শুরুর পর থেকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন আসামিরা। ১ আগস্ট বিকেলে নির্মাণকাজ চলাকালে আসামিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায় এবং তাঁদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর আল মামুন বলেন, নির্মাণকাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা মো. হারেস মিয়া চারজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৪-৫ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন। পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক মামলা ছিল।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে রংপুরে শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, সংবর্ধনা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শোভাযাত্রাসহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য, সিটি করপোরেশন, রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি, মহানগর পুলিশ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ৯ মিনিট আগে
বাণিজ্য, শিল্প, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, ‘দুই দিন পরপর দুই-চার ঘণ্টা লোডশেডিং হয়। আপনারাও উত্তপ্ত হন, আমরাও উত্তপ্ত হই যে, দেশের মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ১৭ বছরের জবাবদিহিহীন শাসনের ফলে।’ আজ বুধবার দুপুরে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ‘জুলাই১৬ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থ্যান দিবসের অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পেয়ে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) প্রশাসন আয়োজিত ‘আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল’ অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষের বক্তব্য ছাড়াই দোয়ার মাধ্যমে দ্রুত প্রোগ্রাম১ ঘণ্টা আগে
আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই। বিগত দিনের ওই ফ্যাসিস্ট আবারও কোনোভাবে সুযোগ নিয়ে আমাদের মধ্যে যেন অনৈক্য তৈরি করতে না পারে। এই বাংলাদেশকে বিভেদ তৈরি করতে না পারে। বাংলাদেশ যে দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই স্বাধীনতা আমরা যেন অক্ষুণ্ন রাখতে পারি।১ ঘণ্টা আগে