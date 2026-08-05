ঠাকুরগাঁওয়ে পানের দোকানে ইয়াবা বিক্রি, চোলাই মদ ও নগদ অর্থসহ আটক ৪

ঠাকুরগাঁওয়ে পৃথক অভিযান চালিয়ে চোলাই মদ, ইয়াবা বড়ি ও নগদ টাকাসহ চারজনকে আটক করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও থানা-পুলিশ। আজ বুধবার ঠাকুরগাঁও আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল রাতে জেলার রুহিয়া ও সদর থানা এলাকায় এসব অভিযান পরিচালিত হয়।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে রুহিয়া থানার ঢোলারহাট বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফুলমতী হাসদা (৫০), মহাদেব চন্দ্র বর্মণ (২৫) ও ১৭ বছরের এক কিশোরকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ২১ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ১০ হাজার টাকা।
একই রাতে অন্য একটি অভিযানে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) শিবগঞ্জ বাজারের একটি পানের দোকান থেকে মো. নূর ইসলামকে (৩৩) আটক করে। পরে তাঁর দোকান তল্লাশি করে ৬০টি ইয়াবা বড়ি ও মাদক বিক্রির নগদ ৭৬ হাজার ৬৫০ টাকা জব্দ করা হয়। আটকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা হয়েছে।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, ‘পানের দোকানের আড়ালে ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ আসামিকে আটক করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
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