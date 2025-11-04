Ajker Patrika
খেয়াঘাটের ভাড়া আদায় নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে খেয়াঘাটে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা নিয়ে টেঁটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়েছে দুপক্ষ। এতে দুজন টেঁটাবিদ্ধসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলার মাধবদী থানার চরাঞ্চল চরদীঘলদী ইউনিয়নের জিতরামপুরে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, চরদীঘলদী ইউনিয়নের জিরতরামপুরে খেয়াঘাটে অতিরিক্ত ভাড়ার টাকা আদায় করা নিয়ে স্থানীয় শহিদ মেম্বার ও চাঁন মিয়া গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে গতকাল সোমবার দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়ানোর পর খেয়াঘাট বন্ধ হয়ে যায়। আজ মঙ্গলবার সকালে ফের টেঁটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় দুপক্ষের লোকজন। এতে দুজন টেঁটাবিদ্ধ হওয়াসহ ১০ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। আমরা তিনজন আহত হওয়ার খবর পেয়েছি।’

নরসিংদীঢাকা বিভাগসংঘর্ষআহতজেলার খবর
'তোমার জন্যই খুন করেছি', স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় 'দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত'

কার্গো ভিলেজে আগুন: বিমানবন্দরের ভল্ট ভেঙে চুরি হলো ৭ আগ্নেয়াস্ত্র

