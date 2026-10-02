চট্টগ্রামে ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিতে আগুন

চট্টগ্রাম নগরের মাঝিরঘাট বাংলাবাজার এলাকায় এসআরভি স্টেশনের ট্রেনের পরিত্যক্ত দুটি বগিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে বন্দর থানাধীন এলাকাটিতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বন্দর ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোনেম বিল্লাহ বলেন, বিকেল ৫টা ৪৭ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন এবং সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন।
ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা জানান, বগিগুলোর ভেতরে তেমন আসবাব ছিল না। আগুনে একটি বগির আংশিক পুড়ে গেছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।
জানা গেছে, চট্টগ্রামের মাঝিরঘাট ও সদরঘাট এলাকার বাংলাবাজার (স্ট্যান্ড রোড) এলাকায় অবস্থিত একটি পুরোনো ও পরিত্যক্ত রেলওয়ে স্টেশন হলো এসআরভি রেলস্টেশন।
স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, এই স্টেশনে ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিগুলো অনেক বছর ধরে পড়ে রয়েছে, এগুলো মাদকসেবীদের আস্তানা হিসেবে ব্যবহার হয়। এর আগে সাড়ে পাঁচ মাস আগে একই জায়গায় ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল।
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