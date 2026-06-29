নিখোঁজের ৩ দিন পর ৭ বছরের শিশুর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

নরসিংদীর রায়পুরার মধ্যনগর গ্রামে নিখোঁজের তিন দিন পর ৭ বছরের এক কন্যাশিশুর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার পাড়াতলী ইউনিয়নের মধ্যনগর গ্রামের বালুয়াকান্দি চর এলাকার একটি পরিত্যক্ত খোলা মাঠ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটি তিন দিন আগে নিখোঁজ হয়। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি।
আজ সকালে বালুয়াকান্দি চরে স্থানীয় লোকজন একটি অর্ধগলিত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি তাদের সন্তানের বলে শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
পরিবারের সদস্যরা জানান, দাম্পত্য কলহের জেরে পাঁচ মাস আগে শিশুটির বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে সে বাবার সঙ্গে বসবাস করত।
রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
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