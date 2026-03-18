অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শামীম আনোয়ারের বদলির প্রতিবাদে নরসিংদীতে মানববন্ধন

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শামীম আনোয়ারের বদলির প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) শামীম আনোয়ারের বদলির প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-জনতার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টায় নরসিংদী জেলা প্রেসক্লাবের সামনে সাধারণ ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা দ্রুত শামীম আনোয়ারের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান।

মানববন্ধনে রেদোয়ান আহমদ মোল্লা নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা ছাত্র-জনতা। আমরা এমন লড়াইয়ে অভ্যস্ত—ডু অর ডাই। আমরা বাঁচা-মরার খেলা শিখে গেছি। কোনো রক্তচক্ষুকেই আমরা আর পরোয়া করি না।’

রেদোয়ান দাবি করেন, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল এবং সে সময় শামীম আনোয়ার তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই তাঁর বদলি কোনোভাবেই মেনে নেবেন না।

মানববন্ধনে উপস্থিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর সোহাগ আহমেদ বলেন, ‘আমরা চাই, শামীম আনোয়ার নরসিংদীতেই থাকুন। তিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেন। তাঁর এই বদলি আমরা মেনে নিতে পারি না।’

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলিচাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া সাইফুল ইসলাম জনি বলেন, ‘ভালো মানুষদের এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে দেওয়া হয় না। আমরা নরসিংদীবাসী এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি না। প্রয়োজনে আমরা প্রতিদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

পটিয়ায় ৩ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ১৫

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

জামালপুরে ৩ হাজার কেজি সরকারি চাল জব্দ

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

ইবিতে বরখাস্ত ১৯ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তি মওকুফ

চট্টগ্রামে আন্তজেলা ডাকাত দলের ৯ সদস্য গ্রেপ্তার

