বরিশাল হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ হলেন আখতারুজ্জামান

বরিশাল সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান খান। আজ বুধবার (১৩ মে) উপসচিব তানিয়া ফেরদৌস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে। অধ্যাপক আখতারুজ্জামান এর আগে একই কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন।
অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, ‘হাতেম আলী কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ করব।’
জানা গেছে, অধ্যাপক আখতারুজ্জামান খান একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি এর আগে ঝিনাইদহের সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজ, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, সরকারি ব্রজমোহন কলেজ ও সরকারি বরিশাল কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়ায় এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
