Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে তুহিন হত্যা মামলায় জামিন পেলেন সাবেক মেয়র আইভী

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৫: ২৫
নারায়ণগঞ্জে তুহিন হত্যা মামলায় জামিন পেলেন সাবেক মেয়র আইভী
শুনানি শেষে জামিন নিয়ে আদালত থেকে বের হন ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তুহিন হত্যা মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকালে আইভী স্বশরীরে আদালতে হাজির হন। মামলাটির শুনানি করেন নারায়ণগঞ্জ দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবু শামীম আজাদ। শুনানি শেষে আদালত আইভীর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় দায়ের করা মামলাটিতে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে। এই মামলায় ১১ নম্বর আসামি ডা. আইভী।

এজাহারভুক্ত অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, গোলাম দস্তগীর গাজী, কায়সার হাসনাত, শামীম ওসমানের ছেলে অয়ন ওসমান ও ভাতিজা আজমেরী ওসমান। মামলাটিতে এজাহারনামীয় মোট আসামি ৯৯ জন। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

শুনানি শেষে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠার সময় জয় বাংলা স্লোগান দেন আইভী। তিনি বলেন, ‘জয় বাংলাকে দমিয়ে রাখা যাবে না।’ পরে আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন।

আইভীর আইনজীবী আওলাদ হোসেন বলেন, ‘আজকে সিদ্ধিরগঞ্জের তুহিন হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের শুনানি এবং মেয়র আইভীর পুনঃ জামিনের দিন ধার্য ছিল। আমরা আদালতে যথারীতি জামিন আবেদন করি। আদালত আবেদন মঞ্জুর করেছেন।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জহত্যামামলাআদালতসেলিনা হায়াৎ আইভী
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