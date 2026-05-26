সোনারগাঁয়ে পোশাকশ্রমিকদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশ-শ্রমিক সংঘর্ষ

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বেতন-বোনাসের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন চৈতী গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। আজ মঙ্গলবার মহাসড়কের টিপুদী এলাকায় শ্রমিকদের অবরোধে মহাসড়কের উভয় পাশে প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দুর্ভোগে পড়েন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে চলাচলরত ঈদে ঘরমুখী মানুষ। পরে ঘটনাস্থলে সোনারগাঁ থানা-পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ ধাওয়া ও লাঠিপেটা করে প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
শ্রমিকেরা জানান, প্রতি মাসের ৭ তারিখে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও এবার মাস শেষ হলেও বেতন ও ঈদের বোনাস দিচ্ছে না গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ। বার্ষিক ছুটির টাকাও দিচ্ছে না। তাই শ্রমিকেরা বাধ্য হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।
এদিকে হাইওয়ে পুলিশ ও সোনারগাঁ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ এসে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী জানান, শ্রমিকেরা বেতন-বোনাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠিয়ে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
চৈতী গার্মেন্টসের মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান বলেন, ‘বৈশ্বিক সমস্যার কারণে কারখানায় চলতি মাসের বেতন অর্ধেক বকেয়া আছে। ঈদের পর পরিশোধ করা হবে। আমাদের আর কোনো বকেয়া নেই।’
