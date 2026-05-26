মুক্ত আসর ও আমিই নজরুলের আয়োজনে ‘অঞ্জলি লহ মোর’

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘অঞ্জলি লহ মোর’ শিরোনামে এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ‘মুক্ত আসর’ ও ‘আমিই নজরুল’। গতকাল সোমবার (২৫ মে) বিকেল ৪টায় রাজধানীর ধানমন্ডির ছায়ানটের বক্তৃতা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা, নজরুলের গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাচ পরিবেশন করা হয়।
মুক্ত আসরের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আবু সাঈদের সভাপতিত্বে নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তা, নজরুলের দুরন্ত শৈশব, নজরুলের নার্গিস, নজরুলের লাঙল পত্রিকা এবং নজরুল জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কথা বলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও লেখক অধ্যাপক সেলিম জাহান, কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নুরুন আখতার, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক খান মাহবুব, কবি ও শিক্ষক শরীফুল ইসলাম শরীফ।
আলোচনা শেষে নজরুলসংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নজরুলসংগীতশিল্পী ইয়াসমিন মুশতারী। এ ছাড়া আমিই নজরুলের শিল্পীরা গান, কবিতা ও নাচ পরিবেশন করেন। গান পরিবেশন করেন উম্মে রুমা ট্রফি, ইশরাত জাহান, সুমন চন্দ্র দাস, শায়লা রহমান, সামিয়া সাদাফ, ঝর্ণা দেবনাথ, নুরুন্নাহার মুনা ও ফাতেমা মুক্তা।
কবিতা আবৃত্তি করেন নাজমুন্নাহার মিতা ও সাহিনা মিতা এবং নাচ পরিবেশন করেন রুবাইদা সরকার জারা।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্ত আসরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আয়শা জাহান নূপুর। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে স্বপ্ন ৭১ প্রকাশন, কাঠবিড়ালি প্রকাশন ও বইচারিতা।
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় প্রবল ঝড়ে গাছ উপড়ে পড়ে রান্নাঘরের ওপর ভেঙে পড়ায় এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি উপজেলার সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের মেষন্ডা গ্রামে ঘটে। পরিবারের তিন শিশু সন্তান নিয়ে পরিবারটি এখন চরম অসহায় অবস্থায় রয়েছে।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় দুই গ্রামসহ সাতকানিয়া মির্জাখীল দরবার শরিফের অনুসারীরা আগামীকাল বুধবার (২৭ মে) পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্যাপন করবেন।২১ মিনিট আগে
বরিশালের গৌরনদীতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বাটাজোর এলাকায় বাসের ধাক্কায় একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছে। মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা বাস ভাঙচুর করে এবং মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার সাদ্রা দরবার শরিফসহ জেলার প্রায় অর্ধশত গ্রামে আগামীকাল বুধবার (২৭ মে) ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হবে।১ ঘণ্টা আগে