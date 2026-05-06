Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযান, মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১০

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযান, মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১০
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন র‍্যাব কর্মকর্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও নগদ ১০ লাখের বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহভাজন ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান চলে রাত পৌনে ১২টা পর্যন্ত।

র‍্যাব জানায়, গতকাল দুপুরে শহরের বোয়ালিয়া খাল লিচুবাগ এলাকায় র‍্যাবের অভিযানে হামলা এবং তিনজনকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনার পর থেকে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তারই ধারাবাহিকতায় থানা-পুলিশের সহায়তায় রাত ৯টায় ফতুল্লার দেওভোগ নূর মসজিদ এলাকায় একটি ছয়তলা ও একটি দোতলা বাড়িতে অভিযান চালায় র‍্যাব।

জব্দ ধারালো অস্ত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ ধারালো অস্ত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

র‍্যাব ১১-এর উপ-অধিনায়ক নাঈম উল হক বলেন, মাদক স্পটটিতে রাসেল, রাশেদ দুই ভাইসহ তাঁদের সহযোগী রাজুসহ কয়েকজন মিলে দীর্ঘদিন ধরে এই স্পটটিতে মাদকের ডিলার হিসেবে ব্যবসা করে আসছিলেন। মূলত তাঁরা তিনজন চট্টগ্রামের কক্সবাজার থেকে সরাসরি মাদকদ্রব্য নারায়ণগঞ্জে এনে মজুত রেখে খুচরা ও পাইকারি কারবারিদের কাছে বিক্রি করতেন। আমরা দুটি বাড়ি তল্লাশি করে প্রায় ৫ মণ গাঁজা, ১০ থেকে ১২ হাজার ইয়াবা, টাকা গোনার মেশিন, ড্রোন, রামদা, চাপাতি, ছুরি, চায়নিজ কুড়াল ও লোহার পাইপসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছি। এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। জব্দকৃত মাদক, অস্ত্র, টাকাসহ আটককৃতদের ফতুল্লা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হবে।

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে হামলা, ৩ র‍্যাব সদস্যকে কুপিয়ে আহতনারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে হামলা, ৩ র‍্যাব সদস্যকে কুপিয়ে আহত

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জআটকঅস্ত্রপুলিশর‍্যাবঢাকা বিভাগমাদকফতুল্লা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন

সম্পর্কিত

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: অভিযুক্ত সেই শিক্ষক গ্রেপ্তার

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: অভিযুক্ত সেই শিক্ষক গ্রেপ্তার

নড়াইলে নারীকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

নড়াইলে নারীকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযান, মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১০

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযান, মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১০

সিরাজগঞ্জে জুয়ার আসর বসানোয় ২ জনের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জে জুয়ার আসর বসানোয় ২ জনের কারাদণ্ড