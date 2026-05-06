Ajker Patrika
নেত্রকোণা

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: অভিযুক্ত সেই শিক্ষক গ্রেপ্তার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ মে ২০২৬, ১০: ৩৩
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় ১১ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরকে আটক করেছে র‍্যাব। আজ বুধবার (৬ মে) ভোর ৪টার দিকে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৪-এর একটি দল।

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বলেন, ‘ভোর সোয়া ৪টার দিকে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলা থেকে র‍্যাব-১৪-এর (ময়মনসিংহ) একটি দল ওই শিক্ষককে আটক করতে সক্ষম হয়। দুপুর ১২টায় ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪-এর কার্যালয়ে র‍্যাবের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হবে। পরে আসামিকে আমাদের হাতে হস্তান্তরের কথা রয়েছে। আসামিকে আমাদের হাতে হস্তান্তরের পর যত দ্রুত সম্ভব আমরা তাকে আদালতে প্রেরণ করব।’

ওসি আরও বলেন, ‘আসামিকে হাতে পাওয়ার পর যদি সময় থাকে, আমরা আজকেই তাকে আদালতে প্রেরণ করব। অন্যথায় আগামীকালকে তাকে আদালতে প্রেরণ করতে হবে।’

এদিকে ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আসামি আমান উল্লাহ সাগর তাদের হেফাজতে রয়েছে। আজ দুপুর ১২টায় চাঞ্চল্যকর এই মামলার মূল আসামি গ্রেপ্তারের বিষয়ে একটি প্রেস ব্রিফিং করবেন র‍্যাব-১৪-এর অধিনায়ক।

