গাংনীতে ‘হাত দিলে বাস্ট’ লেখা বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ৮টায় উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার তেঁতুলবাড়িয়া হাজীপাড়ার সানোয়ার হোসেন পলাশের বাড়ির গেটের সামনে থেকে বোমাসদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করে পুলিশ।
বোমাসদৃশ বস্তুটির গায়ে লেখা রয়েছে, ‘হাত দিলে বাস্ট, ভালো থাকিস, বাই বাই।’
সানোয়ার হোসেন পলাশের চাচাতো ভাই শামীম হোসেন বলেন, সকালে হাঁটতে বের হয়ে বাড়ির মূল ফটকের সামনে কালো টেপে মোড়ানো একটি বস্তু দেখতে পাওয়ার পর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
সানোয়ার হোসেন পলাশ বলেন, ‘কে বা কারা বোমাসদৃশ বস্তুটি রেখেছে, তা জানি না। এতে আমি এবং আমার পরিবারের সকলে আতঙ্কিত।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের সানোয়ার হোসেন পলাশের বাড়ির গেটের সামনে বোমাসদৃশ বস্তুটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানানো হয়। পরে বস্তুটি উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে যায়। তবে কে বা কারা এটি রেখেছে কেউ জানে না।’
গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। উদ্ধারকৃত বস্তুটি নিরাপত্তার জন্য পানিভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
সৌদি আরব থেকে এক লাখ টন ক্রুড অয়েল জ্বালানি নিয়ে ‘এমটি নিনেমিয়া’ নামে একটি জাহাজ আজ বুধবার (৬ মে) চট্টগ্রামে আসছে।২৮ মিনিট আগে
বাবা রকিব মিয়া বলেন, ‘শুধু আইসিইউ সংকটের কারণে আমার বুকের ধনকে হারালাম। শেষ দিকে তার অবস্থা এতটাই জটিল হয়েছে যে তখন আইসিইউর খুব প্রয়োজন ছিল।’৩১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মদন উপজেলায় ১১ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরকে আটক করেছে র্যাব।১ ঘণ্টা আগে
নড়াইলের সদর উপজেলায় আক্তার খাদিজা চাঁদনী (২২) নামে এক নারীকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) দিবাগত রাতে উপজেলার কলোড়া ইউনিয়নের বাহিরগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে