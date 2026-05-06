Ajker Patrika
নড়াইল

নড়াইলে নারীকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

নড়াইল প্রতিনিধি 
নড়াইলে নারীকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক
প্রতীকী ছবি

নড়াইলের সদর উপজেলায় আক্তার খাদিজা চাঁদনী (২২) নামে এক নারীকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) দিবাগত রাতে উপজেলার কলোড়া ইউনিয়নের বাহিরগ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী সাকিব শেখ (২৫) আটক করেছে।

আটক সাকিব খুলনার ফুলতলা উপজেলার দামোদার গ্রামের জাহিদ শেখের ছেলে। তাঁর স্ত্রী নিহত চাঁদনী একই উপজেলার আলকা গ্রামের কালাম শেখের মেয়ে।

জানা গেছে, গত সোমবার বাহিরগ্রামে খালা শাশুড়ির বাড়িতে বেড়াতে যান সাকিব শেখ ও চাঁদনী। গতকাল রাতে ঘরের একটি কক্ষে চার বছরের সন্তানসহ ঘুমিয়ে পড়েন তাঁরা। রাত ১টার দিকে ঘুমিয়ে থাকা স্ত্রীকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন সাকিব। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে জেলা হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরে স্বামী সাকিবকে আটক করা হয়।

নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজয় কুমার কুণ্ডু বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্ত্রীকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন সাকিব। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ধারের জন্য তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যাআটকখুলনা বিভাগনারীনড়াইলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন

গ্যাসের আশায় ৫ কিমি গভীর কূপ খনন

সম্পর্কিত

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: অভিযুক্ত সেই শিক্ষক গ্রেপ্তার

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: অভিযুক্ত সেই শিক্ষক গ্রেপ্তার

নড়াইলে নারীকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

নড়াইলে নারীকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযান, মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১০

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযান, মাদক-অস্ত্রসহ আটক ১০

সিরাজগঞ্জে জুয়ার আসর বসানোয় ২ জনের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জে জুয়ার আসর বসানোয় ২ জনের কারাদণ্ড