Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে জুয়ার আসর বসানোয় ২ জনের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
জুয়ার আসর বসার অভিযোগে ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় জুয়া খেলার জন্য স্থান প্রদান ও জুয়ার কার্যক্রমে সহায়তার দায়ে দুজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত উপজেলার গান্ধাইল ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আকন্দবাড়ি মোড়ে একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন উপজেলার গান্ধাইল গ্রামের মৃত শমশের আলী শেখের ছেলে দোকানমালিক মো. জয়নাল আবেদীন (৬৮) এবং একই এলাকার মৃত হাবিবউল্লাহর ছেলে মো. শহিদ সরোয়ার (৫৩)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ দণ্ড দেন কাজীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় জুয়া খেলার খবর পেয়ে কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. এনায়েতুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ ও উপজেলা আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে জুয়ার আসর থেকে দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

আদালত জয়নাল আবেদীনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অনাদায়ে তাঁকে আরও ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শহিদ সরোয়ারকে ২৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অভিযানস্থল থেকে নগদ ২২০ টাকা, ৪৬টি তাস, দুটি খাতা, দুটি কলম, দুটি গ্যাস লাইটার ও দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা মালামাল কাজীপুর থানার জিম্মায় রাখা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে কাজীপুর থানার এএসআই মোখলেস আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুজনকে কারাগারে পাঠানো হবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জকারাদণ্ডরাজশাহী বিভাগকাজীপুরজেলার খবর
