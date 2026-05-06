সিরাজগঞ্জে জুয়ার আসর বসানোয় ২ জনের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় জুয়া খেলার জন্য স্থান প্রদান ও জুয়ার কার্যক্রমে সহায়তার দায়ে দুজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত উপজেলার গান্ধাইল ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আকন্দবাড়ি মোড়ে একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন উপজেলার গান্ধাইল গ্রামের মৃত শমশের আলী শেখের ছেলে দোকানমালিক মো. জয়নাল আবেদীন (৬৮) এবং একই এলাকার মৃত হাবিবউল্লাহর ছেলে মো. শহিদ সরোয়ার (৫৩)।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ দণ্ড দেন কাজীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় জুয়া খেলার খবর পেয়ে কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. এনায়েতুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ ও উপজেলা আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে জুয়ার আসর থেকে দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
আদালত জয়নাল আবেদীনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অনাদায়ে তাঁকে আরও ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শহিদ সরোয়ারকে ২৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অভিযানস্থল থেকে নগদ ২২০ টাকা, ৪৬টি তাস, দুটি খাতা, দুটি কলম, দুটি গ্যাস লাইটার ও দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা মালামাল কাজীপুর থানার জিম্মায় রাখা হয়েছে।
আজ বুধবার সকালে কাজীপুর থানার এএসআই মোখলেস আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুজনকে কারাগারে পাঠানো হবে।
নেত্রকোনার মদন উপজেলায় ১১ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরকে আটক করেছে র্যাব।২৪ মিনিট আগে
নড়াইলের সদর উপজেলায় আক্তার খাদিজা চাঁদনী (২২) নামে এক নারীকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) দিবাগত রাতে উপজেলার কলোড়া ইউনিয়নের বাহিরগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার র্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও নগদ ১০ লাখের বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালীগঞ্জে চলন্ত অটোরিকশার ওপর বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে শিউলি (৩৫) নামে এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে