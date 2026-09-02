নড়াইলে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে পাঁচজন গ্রেপ্তার

নড়াইল সদর উপজেলার কলোড়া এলাকায় প্রতিপক্ষের হামলায় সাইফুল বিশ্বাস (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ৪ নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ বুধবার দুপুরে জেলা হাসপাতালে নিহতের মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন–কলোড়া ইউনিয়নের আগদিয়া গ্রামের আজমল বিশ্বাস, খাদিজা বেগম, হোসেনেরা বেগম, রানী খাতুন ও জেসমিন নাহার।
পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে আজমল বিশ্বাসের টিউবওয়েলের পানি সাইফুল বিশ্বাসের বাড়িতে পড়া নিয়ে বিরোধ চলছিল। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির জের ধরে সাইফুলকে পিটিয়ে আহত করেন আজমল ও তাঁর পরিবারের লোকজন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে সাইফুলের মৃত্যু হয়।
সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অজয় কুমার কুন্ডু বলেন, এ ঘটনায় সাইফুল বিশ্বাসের স্ত্রী লাভলী বেগম ১০ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। এর মধ্যে পাঁচজনকে আজ ভোরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
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