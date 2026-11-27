লোহাগড়ায় বিরোধপূর্ণ জমিতে ধান কাটতে গিয়ে পিটুনিতে শ্রমিক নিহত
নড়াইলের লোহাগড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ফরহাদ মোল্যা (৫৫) নামের এক ধান কাটা শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার লাহুড়িয়া ইউনিয়নের ছায়মানার-চর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ফরহাদ মোল্যা ওই গ্রামের গফুর মোল্যার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছায়মানার-চর গ্রামে হাসান মৌলভি ও একই বংশের দাউদ মোল্যার মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। বিরোধপূর্ণ জমিটি হাসান মৌলভির দখলে থাকায় তিনি সেখানে আমন ধান চাষ করেন। আজ সকালে তাঁরা কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে জমিতে ধান কাটতে যান। এ সময় দাউদ মোল্যার পক্ষের লোকজন তাঁদের বাধা দেন। একপর্যায়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলায় ফরহাদ মোল্যা ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, বিরোধপূর্ণ ওই জমিতে ১৪৪ ধারা জারি ছিল। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।