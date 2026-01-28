নিখোঁজের ১ মাস পর নড়াইলে সেপটিক ট্যাংক থেকে গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার, স্বামী আটক

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় নিখোঁজের এক মাসের বেশি সময় পর সেপটিক ট্যাংক থেকে সুমি ওরফে আলপনা (৩৫) নামের এক গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার শুক্তগ্রামের বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকের সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় নিহত নারীর স্বামী আল-আমীন মন্ডল ওরফে ইরানুরকে (৪১) আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও নিহত নারীর স্বজনের বরাতে জানা গেছে, শুক্তগ্রাম পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা ইরানুরের স্ত্রী আলপনা গত ১৯ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১০টার দিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। পরদিন ২০ ডিসেম্বর নিখোঁজ গৃহবধূর ভাই মো. সাকিব মোল্যা কালিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। আলপনার নিখোঁজের ঘটনায় তাঁর স্বামী ইরানুরের সংশ্লিতার প্রমাণ পেয়ে গতকাল বিকেলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ইরানুর স্বীকার করেন, তিনি তাঁর স্ত্রী আলপনাকে হত্যার পর লাশ বাড়ির পাশে বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকের সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে রেখেছেন। পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাতে পুলিশ আলপনার গলিত লাশ উদ্ধার করে। স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখা এবং যৌতুকের দাবিতে ইরানুরের পরিবারে কলহ লেগে থাকত বলে স্বজনেরা জানান।
কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইদ্রিস আলী বলেন, গৃহবধূ আলপনা নিখোঁজের ঘটনায় জিডি হওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে আলপনার স্বামী পুলিশের কাছে স্বীকার করেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টা করেছেন। তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, বাড়ির পাশে একটি সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
চট্টগ্রামে আদালতের তাগাদা দেওয়ার দুই সপ্তাহ পর রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের গাড়িবহরে হামলার ঘটনার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পুলিশ।৯ মিনিট আগে
ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার একটি বাসায় অগ্নিকাণ্ডে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতাসহ ৪ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর দু’জনকে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও বাকি দু’জনকে মোহাম্মদপুরে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন জসিমের পক্ষে ভোট চেয়েছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দিনব্যাপী নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ শেষে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণপাড়ার সাহেবাবাদ বাজারে আয়োজিত বিএনপির গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় বিএনপির ছয় নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে