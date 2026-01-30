Ajker Patrika
দিনাজপুর

শ্বশুরবাড়িতে ৪৯১ বস্তা সার পাচারের চেষ্টা, ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
শ্বশুরবাড়িতে ৪৯১ বস্তা সার পাচারের চেষ্টা, ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা
সারবোঝাই ট্রাকের বস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে ৪৯১ বস্তা সার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ না করে অন্য উপজেলায় পাচারের চেষ্টা করায় জীবন মন্ডল নামের এক ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জিল্লুর রহমান এই জরিমানা করেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম ইলিয়াস এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

অভিযুক্ত জীবন মন্ডল উপজেলার বিএডিসি সার ডিলার মেসার্স মন্ডল ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী।

জানা গেছে, নবাবগঞ্জ কৃষকের জন্য বরাদ্দ করা সারের বস্তাগুলো ট্রাকে করে জীবন মন্ডলের শ্বশুরবাড়ি পার্শ্ববর্তী পার্বতীপুর উপজেলার আমবাড়িতে পাচার করা হচ্ছিল। উপজেলার কালিরহাট এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজন সারবোঝাই ট্রাকটি আটক করে ইউএনওকে খবর দেয়। পরে ট্রাকটি উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনা হয় এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জীবন মন্ডলের প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

ট্রাকচালক মো. লাভলু জানান, চুক্তি অনুযায়ী যশোরের নওয়াপাড়া থেকে নবাবগঞ্জের বিনোদনগর ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দ করা ৭৯১ বস্তা ডিএপি সার নিয়ে তাঁর নবাবগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলার আমবাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। ৩০০ বস্তা সার নবাবগঞ্জের মেসার্স মন্ডল ট্রেডার্সে নামিয়ে বাকি ৪৯১ বস্তা সার আমবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি আটকায়।

উপজেলার বিনোদনগর ইউনিয়নের কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, আমবাড়িতে জীবন মন্ডলের শ্বশুরের বিএডিসি ডিলার পয়েন্ট আছে। সম্ভবত সেখানেই সারের বস্তাগুলো নেওয়া হচ্ছিল।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম ইলিয়াস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ডিলার জীবন মন্ডলের শ্বশুরবাড়িতে আরেকটি বিএডিসির ডিলার থাকার কথা জেনেছি। একই পরিবারের একাধিক ডিলার থাকা যাবে না, এমন নির্দেশনা হাইকোর্ট চার মাস স্থগিত করায় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।’

বিষয়:

দিনাজপুরজরিমানানবাবগঞ্জ(দিনাজপুর)রংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

সহবাসের কতক্ষণ পর ফরজ গোসল করতে হয়?

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

যে যাঁর অবস্থান থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান: তারেক রহমান

যে যাঁর অবস্থান থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান: তারেক রহমান

মাগুরায় বিএনপি ও যুবদলের ২ নেতা আটক, অস্ত্র উদ্ধার

মাগুরায় বিএনপি ও যুবদলের ২ নেতা আটক, অস্ত্র উদ্ধার

পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিহত

পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিহত

শ্বশুরবাড়িতে ৪৯১ বস্তা সার পাচারের চেষ্টা, ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

শ্বশুরবাড়িতে ৪৯১ বস্তা সার পাচারের চেষ্টা, ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা